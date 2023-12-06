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歐「去風險」「降依賴」 官媒斥雜音損互信

【明報專訊】中歐峰會召開在即，北京日報社旗下「長安街知事」昨刊文指，當前，中歐關係發展也出現一些雜音，歐盟委員會對中國車企發起的反補貼調查即是實例；一些人片面強調中歐之間的對手面，甚至渲染中歐是「制度性對手」，並鼓吹對華「去風險」、「降依賴」，損害雙方合作與互信。

另邊廂，專門研究歐盟政策的泛歐新聞網站EurActiv周一發表的一篇分析報告稱，隨着歐盟考慮針對中國對電動車、風力發電機組、醫療技術和太陽能設備補貼採取反制措施，雙方的貿易緊張為這次峰會蒙上陰影。儘管歐盟保證不想與中國在貿易上「脫鈎」，但報告表示，歐盟已經確立與中國「去風險」的新戰略，減少在關鍵領域和供應上對中國的依賴，並減少北京獲取可用於軍事目的的尖端技術的能力。

中國中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生對中通社表示，能否「去風險」最主要的是成本和收益的考量，是市場自主抉擇。中歐的貿易體量以及經貿上的份額很高，歐盟不可能做到所謂的對華「去風險」。相反，未來無論是產業結構升級、能源轉型還是減排環保等領域都有非常廣闊的合作前景。

劉春生認為，中歐的意識形態等都不一樣，難免心存疑慮，但雙方要就彼此關切和核心利益所在充分溝通。隨着中美關係回暖，也有助中歐釋放善意信號。本次會晤恰逢其時也至關重要，對未來中歐關係發展方向起到引領作用。

相關字詞﹕反傾銷 脫鉤 去風險 中歐關係

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