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中歐峰會明登場 華籲棄保護主義 馮德萊恩：不容忍貿易失衡 盼談判解決

【明報專訊】中歐峰會將於明天（7日）在北京揭幕。峰會前夕，「中歐合作伙伴對話‧共塑綠色發展新動能」活動昨（5日）在北京舉行。國家發改委副主任李春臨表示，中歐關係不僅關乎中歐雙方，更具有重要的世界意義；雙方合作遠大於競爭，共識遠大於分歧，保護主義損害的是中歐彼此的利益。即將與會的歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則表明態度，稱歐盟成員國不會永遠容忍與中國間的貿易不平衡不斷擴大。

4年來領導人首線下會晤

中國-歐盟領導人會晤始於1998年，是中歐雙方戰略溝通高層平台。明日登場的峰會將是4年來首次線下中歐領導人會晤。國務院總理李強將和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及馮德萊恩共同主持這次中歐領導人會晤。屆時，國家主席習近平也將會見米歇爾、馮德萊恩二人。雙方領導人將就中歐關係戰略問題、貿易事務和俄烏及中東戰爭等全球議題深入交流。

在峰會前夕，「中歐合作伙伴對話‧共塑綠色發展新動能」在北京舉行。中新社報道，面對在京展開對話的百餘名中歐企業機構和商協會代表，李春臨表示，希望歐洲企業推動綠色成為中歐合作最鮮明的底色，同中國伙伴更加緊密攜手同行，探索更多新業務新業態，發揮好中歐合作伙伴對話的橋樑紐帶作用。中方將堅定不移擴大高水平對外開放，努力解決外資企業在華業務關切，持續為包括歐洲企業在內的外資企業營造一流營商環境，支持實現更好更大發展。

中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）在致辭時表示，不與中國建立強有力合作關係，就不可能解決氣候變化問題。彥辭指出，歐洲公司希望拉近與中國的距離，與中國開展合作，這為深化歐中全面合作提供了強有力的論據。與此同時，在綠色技術方面，歐洲也有很多可以向中國學習之處。

王毅：峰會為中歐關係畫藍圖

另據新華社報道，前天，中國外長王毅在京集體會見歐盟及各成員國駐華使節。王毅表示，中歐關係呈現全面復蘇和穩中向上的良好態勢，即將舉行中歐領導人會晤，就中歐關係中的戰略性、全球性議題深入交流，為中歐關係指方向、畫藍圖、提信心、增動力。雙方應共同努力，確保會晤圓滿成功。

馮德萊恩啟行赴華前，5日接受法新社採訪時表示，歐盟有保護自身市場的工具，但更希望透過談判解決問題。馮德萊恩強調，歐洲並不是要嘗試與中國「脫鈎」，而是要讓已變得過度朝一方傾斜的雙邊關係「去風險化」。

「隨着時間過去，歐洲領袖將不會容忍貿易關係失衡。我們有保護我們市場的工具。」但她也說：「不過我們更希望談判出解決辦法。比方現在提出來討論這些選項，如果中國仔細考慮，我認為也符合他們的利益。」

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相關字詞﹕歐盟 保護主義 王毅 習近平 中歐峰會

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