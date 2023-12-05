明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

拍烏軍設施防空行動 華網紅認泄密判緩刑

【明報專訊】旅居烏克蘭的中國籍男子王吉賢（圖）因在家拍攝烏軍設施和防空行動，並上傳網絡，於烏克蘭地方法院被判非法傳播烏克蘭武裝部隊位置信息罪成，有期徒刑5年，緩刑1年。王吉賢透過X（前稱Twitter）稱，舉報者是要把他消失在監獄裏。

據「觀察者網」引述烏克蘭「法庭記者」新聞網報道，烏克蘭敖德薩（Odesa）濱海區法院上周三（11月29日）宣判，王吉賢在家中陽台拍攝烏軍防空武器攔截俄軍空襲，隨後上傳網路。

王吉賢稱撐烏 3萬元捐軍方

法庭聽證會上，王吉賢認罪，並保證停止犯罪活動。他表示支持烏克蘭和烏軍，「將為烏克蘭的勝利竭盡全力」。法院裁決指出，其短片可使俄軍推測烏軍部署，觸犯「泄露軍事機密」，但王吉賢主動向烏軍捐贈15萬格里夫納（Hryvnia）（約3.22萬港元），又表示支持烏軍，被判有期徒刑5年，緩刑1年。此外，其攝影器材等也被執法單位沒收。

指同胞舉報 欲令「消失在監獄」

判決後，王吉賢上周四（11月30日）於X發文表示：「我是被會說俄語的中國人舉報到烏克蘭國家安全局的，因為我之前發布的視頻，舉報我涉嫌間諜活動，意圖破壞烏克蘭國家主權。」 並稱，「這是比殺人還重的罪名，舉報者有信心把我消失在監獄裏」。

王吉賢近期發文屢稱莫談國事、專注畫畫，稱：「那個王吉賢心已死，是非黑白就留給後人吧，我這支蠟燭已經燃盡了。我現在『洗心革面、重新做人』願天下再無戰爭，和平萬歲。」又說，「我將從此不再談論戰爭和政治，只願放下一切陪伴妻子做個普通的好丈夫」。

王吉賢來自北京，旅居敖德薩從事程式設計，經YouTube、微信和抖音等社群媒體上傳當地見聞。去年俄軍侵烏之初，他接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問表示，瀏覽抖音才發現，很多中國人讚揚俄羅斯入侵烏克蘭，對此深感不滿，決定拍片呈現真實戰場。由於因俄烏戰爭而備受關注，王也被部分網民稱為「戰爭網紅」。

由於支持烏克蘭的鮮明立場，王吉賢被內地「小粉紅」罵為「漢奸」。去年年初，王在內地多個網絡帳號被刪除。他強調，「在戰爭結束且烏克蘭獲勝以前，我不會離開」。對於被刪除帳號，他曾稱，「站久了的人不會下跪！」

上 / 下一篇新聞