拍烏軍設施防空行動 華網紅認泄密判緩刑

據「觀察者網」引述烏克蘭「法庭記者」新聞網報道，烏克蘭敖德薩（Odesa）濱海區法院上周三（11月29日）宣判，王吉賢在家中陽台拍攝烏軍防空武器攔截俄軍空襲，隨後上傳網路。

王吉賢稱撐烏 3萬元捐軍方

法庭聽證會上，王吉賢認罪，並保證停止犯罪活動。他表示支持烏克蘭和烏軍，「將為烏克蘭的勝利竭盡全力」。法院裁決指出，其短片可使俄軍推測烏軍部署，觸犯「泄露軍事機密」，但王吉賢主動向烏軍捐贈15萬格里夫納（Hryvnia）（約3.22萬港元），又表示支持烏軍，被判有期徒刑5年，緩刑1年。此外，其攝影器材等也被執法單位沒收。

指同胞舉報 欲令「消失在監獄」

判決後，王吉賢上周四（11月30日）於X發文表示：「我是被會說俄語的中國人舉報到烏克蘭國家安全局的，因為我之前發布的視頻，舉報我涉嫌間諜活動，意圖破壞烏克蘭國家主權。」 並稱，「這是比殺人還重的罪名，舉報者有信心把我消失在監獄裏」。

王吉賢近期發文屢稱莫談國事、專注畫畫，稱：「那個王吉賢心已死，是非黑白就留給後人吧，我這支蠟燭已經燃盡了。我現在『洗心革面、重新做人』願天下再無戰爭，和平萬歲。」又說，「我將從此不再談論戰爭和政治，只願放下一切陪伴妻子做個普通的好丈夫」。

王吉賢來自北京，旅居敖德薩從事程式設計，經YouTube、微信和抖音等社群媒體上傳當地見聞。去年俄軍侵烏之初，他接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問表示，瀏覽抖音才發現，很多中國人讚揚俄羅斯入侵烏克蘭，對此深感不滿，決定拍片呈現真實戰場。由於因俄烏戰爭而備受關注，王也被部分網民稱為「戰爭網紅」。

由於支持烏克蘭的鮮明立場，王吉賢被內地「小粉紅」罵為「漢奸」。去年年初，王在內地多個網絡帳號被刪除。他強調，「在戰爭結束且烏克蘭獲勝以前，我不會離開」。對於被刪除帳號，他曾稱，「站久了的人不會下跪！」