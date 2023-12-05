藍白合遭控賄選 侯柯朱立倫馬英九被告

此案源於藍白合協商期間，台獨團體「台灣國」理事長陳峻涵向北檢告發，指控侯友宜、柯文哲、朱立倫及馬英九4人，涉嫌違反總統副總統選罷法「搓圓仔湯」條款。「搓圓仔湯」是指候選人因不正當利益而改變、放棄選舉行為。根據台灣《總統副總統選舉罷免法》第84條規定，違反「搓圓仔湯」條例者，監禁3年至10年，並罰款。陳峻涵告發指出，侯友宜與柯文哲在馬英九、朱立倫協調下，以「各部會的權利分配」做為期約標的，涉嫌「搓圓仔湯」，陳指摘國、眾兩黨形同公然分贓，侮辱台灣人智慧。

馬批蔡干預司法 柯指浪費社會資源

馬英九辦公室回應稱，總統蔡英文才稱未干預司法，但北檢馬上把西方民主國家行之有年的政黨合作，當成「搓圓仔湯」，台北地檢署直接打蔡的臉，民眾自有公評。馬辦提到，蔡執政7年多，詐騙頻現，貪腐不斷，包括疫苗採購、快篩、雞蛋等，以新台幣幾十萬元成立的小公司包了政府幾億元採購；至於幾千億元前瞻預算用在哪裏，民間質疑不斷。馬辦稱必須政黨輪替，重啟特偵組，查清每個弊案。

柯辦亦發聲明表示，在野整合過程中，民眾黨努力為台灣未來找解方，着眼過去從未討論的聯合政府，進行「第三次民主改革」，遺憾這於選戰白熱化時，變成特定人士以司法操作的工具、浪費社會資源。

柯辦說，現階段檢方依法列「選他字」案調查，將待司法釐清，但「聯合政府、團結台灣」仍是台灣民眾黨努力方向，不會背棄承諾，為台灣下一代開創更好政治文化。

（綜合報道）

（台灣大選）