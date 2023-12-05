習晤白俄總統 歡迎續參與「帶路」

【明報專訊】國家主席習近平昨在北京釣魚台國賓館會見到訪的白俄羅斯總統盧卡申科。習近平表示，歡迎白方繼續積極參與共建「一帶一路」，獲得更多發展機遇；盧卡申科表示，白俄羅斯現在、過去和將來都是中國的可靠合作伙伴。
盧卡申科今年2月曾訪華。新華社報道，習近平指出，一年來，兩國政治互信更鞏固，國際協作更緊密。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中白關係，堅定支持白俄羅斯走符合本國國情的發展道路，反對外部勢力干涉白俄羅斯內政。
習近平強調，歡迎白方繼續積極參與他提出的中國支持高質量共建「一帶一路」8項行動，並期望雙方做好中白工業園等項目，提高跨境運輸便利水平，促進經貿及人員往來，定期互辦文化日活動，擴大教育、衞生、體育、旅遊合作，支持兩國青年交流合作；中方願與白方加強在聯合國、上海合作組織等多邊機制內協調和配合。
盧卡申科：何時皆華可靠伙伴
盧卡申科表示，白俄羅斯衷心希望中國繼續發展強大。他並承諾，將繼續積極參與習近平提出的共建「一帶一路」等全球倡議。
法新社報道，盧卡申科訪問中國預計將持續至少兩天。根據白俄羅斯總統辦公室通報，盧卡申科對習近平表示：「白俄羅斯現在、過去和將來都是中國的可靠合作伙伴。」他說，「我們很久以前就決定與中國合作……並成為朋友」。並稱，「這段友誼已有30多年的歷史，從未偏離過這條道路」。