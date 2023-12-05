習晤白俄總統 歡迎續參與「帶路」

盧卡申科今年2月曾訪華。新華社報道，習近平指出，一年來，兩國政治互信更鞏固，國際協作更緊密。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中白關係，堅定支持白俄羅斯走符合本國國情的發展道路，反對外部勢力干涉白俄羅斯內政。

習近平強調，歡迎白方繼續積極參與他提出的中國支持高質量共建「一帶一路」8項行動，並期望雙方做好中白工業園等項目，提高跨境運輸便利水平，促進經貿及人員往來，定期互辦文化日活動，擴大教育、衞生、體育、旅遊合作，支持兩國青年交流合作；中方願與白方加強在聯合國、上海合作組織等多邊機制內協調和配合。

盧卡申科：何時皆華可靠伙伴

盧卡申科表示，白俄羅斯衷心希望中國繼續發展強大。他並承諾，將繼續積極參與習近平提出的共建「一帶一路」等全球倡議。

法新社報道，盧卡申科訪問中國預計將持續至少兩天。根據白俄羅斯總統辦公室通報，盧卡申科對習近平表示：「白俄羅斯現在、過去和將來都是中國的可靠合作伙伴。」他說，「我們很久以前就決定與中國合作……並成為朋友」。並稱，「這段友誼已有30多年的歷史，從未偏離過這條道路」。