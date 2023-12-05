解放軍指美艦闖仁愛礁 斥南海攪局 菲稱135華民兵船聚牛軛礁 京：合法捕魚避風

美艦上月偕菲巡邏 解放軍全程監控

這是解放軍首次通報美軍艦闖仁愛礁。據微信公眾號「南部戰區」，解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校指出，「吉福茲」號未經中國政府批准闖入南沙仁愛礁鄰近海域，蓄意攪局南海，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，充分說明美方是南海和平穩定最大威脅。

田軍里強調，中國對南海諸島及其附近海域的主權無可爭辯，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

「吉福茲」號上月底曾參與菲美聯合海空巡邏，菲美當時亦在南海通行與戰術演習。菲律賓總統小馬可斯在X（前稱Twitter）稱此為「重大新措施」，印證美菲兩國軍方在執行海空巡航上，增進協同作戰能力的承諾。美菲為締結共同防禦條約的盟友，今年兩國關係迅速升溫，菲方已決定向美軍開放更多菲軍基地，部分接近台灣。

胡錫進：美介入南海姿態升級

《環球時報》前總編輯胡錫進表示，仁愛礁是當下南海最緊張的海域之一，中國海警船今年與菲律賓船隻多次在仁愛礁附近對峙，並於10月發生擦碰。美艦此時來仁愛礁，明顯為菲方撐腰，是危險的示威挑釁行徑。他並稱，之前未有美艦闖仁愛礁的報道，這次可以看成美方非法介入南海局勢的姿態升級。

另據「美國之音」報道，菲律賓海岸警衛隊（PCG）周日（3日）發表聲明稱，在菲方專屬經濟區內的牛軛礁水域，發現中國民兵船以「驚人數量」增加，菲方已派遣兩艘巡邏船到附近海域監控。

牛軛礁位於菲律賓巴拉望島以西約320公里。聲明指出，中國民兵船數量已從上月13日的111艘增至逾135艘，位於牛軛礁，對無線電警告未有任何回應。

外交部發言人汪文斌昨表示，牛軛礁是中國南沙群島一部分，包括牛軛礁及其附近海域在內的南海相關海域，向來是中方漁船重要作業區和避風點，中方漁船在該海域作業、避風合理合法，菲方不應說三道四。

菲建海警觀察站 監控中方船

上周五（1日），菲律賓宣布在南海存在主權爭議的中業島新建一個海岸警衛隊觀察站，以監控中國船艦。菲律賓海岸警衛隊上周五發表聲明稱，該3層建築配備最先進監控監測技術，包括雷達、自動識別系統、衛星通訊以及海岸攝像鏡頭等裝置。

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