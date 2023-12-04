中央查違規生態工程 豫甘當局即現場整改

據「觀察者網」報道，第三輪第一批中央生態環境保護督察組正在對福建等5省開展督察，深入一線、深入現場，查實了一批突出生態環境問題，核實了一批不作為、慢作為，不擔當、不碰硬，敷衍應對、弄虛作假等形式主義、官僚主義問題。督察組本月1日通報了5省典型案例，以發揮警示作用，推動整改。

通報5省典型「敷衍應對」案例

其中河南省三門峽市城鄉一體化示範區以生態修復之名違規挖湖造景被列入通報案例。官方微信公眾號「河南發布」消息顯示，通報次日，河南省長王凱到三門峽市好陽河現場實地了解，察看土地復墾、河道治理等情况，現場研究整改工作。隨後王凱主持召開座談會，他稱要深入貫徹習近平總書記關於黃河流域生態保護和高質量發展的重要講話重要指示，堅決扛起政治責任和歷史擔當，樹立正確政績觀，全面徹底完成中央生態環境保護督察反饋問題整改；加大政策宣傳，引導形成全社會共同關心支持生態環境保護的良好氛圍。

另據《甘肅日報》報道，甘肅省委書記胡昌升前日在蘭州市雁兒灣實地察看濕地修復工程建設情况，了解存在問題和整改進展。中央生態環保督察點名甘肅省張掖市甘州、臨澤等區縣有30餘處人工水面存在違法違規問題，大量人工水面長期違規取水。胡昌升強調，要充分認識生態環保督察的政治性、嚴肅性和特殊重要性，迅速行動、即知即改，更好滿足民眾對優美生態環境的期待。

涉違規挖湖濕地修復工程

中共總書記習近平在十八大後提出「綠水青山就是金山銀山」的「兩山論」，強調生態環境保護的重要。2018年陝西省委書記趙正永因未重視秦嶺違建別墅案落馬，引發陝西政壇地震後，當局加強環境保護督察，現已展開三輪中央生態環境保護督察行動。