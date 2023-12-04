採訪手記：造勢大會 入場呼「凍蒜」多銀髮 離場湧接待處領肉包

賴出席 現場數十安保進場須安檢

因為即將出席的賴清德是現任副總統，當局出動數十名安保人員，守住這個簡陋的場地。現場四周用各種物料搭起圍欄，或用膠帶圍起，留一個出入口。出席民眾以阿公阿嬤為主，他們進場要接受查袋、金屬探測，隨後在接待處簽名並留下聯繫電話，領取小旗幟、宣傳單張和樽裝水等。

在多名政治人物「暖場」後，賴清德的專車10時抵達會場。台灣選舉造勢活動，主角例行要經過會場觀眾席中間過道走上舞台，以便迎接支持者的熱烈歡迎。在貼身隨扈護送下，賴清德與民眾擊掌、握手，俯身抱抱幼童。上台後，賴清德為何博文披掛肩帶、授戰旗，造勢重點「戲碼」是致辭，賴清德的嘶聲高喊，與台下千人「凍蒜」聲呼應，配合滿場飛揚旗幟，作戰動員也不外如此。

造勢活動在賴清德10時30分離場即告結束，支持者湧向接待處，領取肉包和紙包飲品，隨後四散回家吃早餐。

選戰倒數一個月 藍綠白規劃造勢衝刺

民進黨前日預計，選前兩周起全台大造勢，舉辦超過20場的萬人大型活動，選前一周還規劃號召百萬人民站出來。

國民黨計劃在選前之夜（1月12日）前舉辦17場大型造勢，首場12月1日宜蘭舉辦，2日到彰化，5日移師苗栗。

民眾黨也宣布陸續在北、中、南都會區舉辦多場中大型造勢活動，12月依序在台南、桃園、新竹舉行，選前黃金周衝刺將挺進台中、高雄，亦計劃於1月12日舉辦「選前之夜」。

（台灣大選 前瞻系列二）