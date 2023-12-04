採訪手記：造勢大會 入場呼「凍蒜」多銀髮 離場湧接待處領肉包

【明報專訊】早上八點半，微涼，風大，綠營支持者已三三兩兩，來到新北市林口區一塊空地，這裏9時將舉行賴清德與民進黨新北市立委第一選區參選人何博文聯合競選總部成立大會。
賴出席 現場數十安保進場須安檢
因為即將出席的賴清德是現任副總統，當局出動數十名安保人員，守住這個簡陋的場地。現場四周用各種物料搭起圍欄，或用膠帶圍起，留一個出入口。出席民眾以阿公阿嬤為主，他們進場要接受查袋、金屬探測，隨後在接待處簽名並留下聯繫電話，領取小旗幟、宣傳單張和樽裝水等。
在多名政治人物「暖場」後，賴清德的專車10時抵達會場。台灣選舉造勢活動，主角例行要經過會場觀眾席中間過道走上舞台，以便迎接支持者的熱烈歡迎。在貼身隨扈護送下，賴清德與民眾擊掌、握手，俯身抱抱幼童。上台後，賴清德為何博文披掛肩帶、授戰旗，造勢重點「戲碼」是致辭，賴清德的嘶聲高喊，與台下千人「凍蒜」聲呼應，配合滿場飛揚旗幟，作戰動員也不外如此。
造勢活動在賴清德10時30分離場即告結束，支持者湧向接待處，領取肉包和紙包飲品，隨後四散回家吃早餐。
選戰倒數一個月 藍綠白規劃造勢衝刺
民進黨前日預計，選前兩周起全台大造勢，舉辦超過20場的萬人大型活動，選前一周還規劃號召百萬人民站出來。
國民黨計劃在選前之夜（1月12日）前舉辦17場大型造勢，首場12月1日宜蘭舉辦，2日到彰化，5日移師苗栗。
民眾黨也宣布陸續在北、中、南都會區舉辦多場中大型造勢活動，12月依序在台南、桃園、新竹舉行，選前黃金周衝刺將挺進台中、高雄，亦計劃於1月12日舉辦「選前之夜」。