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姚立明：藍白爭反綠 「對打」民進黨做主

【明報專訊】展望選戰部署，民進黨總統參選人賴清德競選總部主委姚立明表示，藍白之間目前有個矛盾，他們都要打綠，目標是都要搶反綠的旗幟，做大哥。然而藍白誰搶到反綠的大聯盟，卻是民進黨來做主（認定對手），「我至少可以做到讓他們好好地打，打到最後我當然希望他們是25%、25%分開就好，我們有50%，其他都不重要」。

至於如何爭取綠營以外的選民，姚立明認為沒辦法只靠口頭（宣傳）去教導。他稱「又要用小女生」舉例了，如果一個小女生喜歡一個很帥、口才又好的男生，她的父母即便看清楚對方是一個「渣男」，隨便怎麼勸解，也是切不斷，甚至愈講她可能會更不服氣，愈往男生靠。只有小女生自己認識到男生某一個作為，她才可能幡然醒悟，這個認識是一個過程，這個沒有辦法讓第三者一再跟她說「他是壞人他是壞人」，你愈講，她就愈覺得「我們誤會了他」。

指藍白最後協商 顯5人不可信形象

姚立明舉例說，「藍白合」11月23日在君悅酒店最後一場協商，5個人（國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫）的表現在政治上是十分不穩重、不成熟，反映不可信任的形象。

認知作戰 需管理資訊上游

訪問期間，姚立明還談到島內應對認知作戰問題，他認為需要從資訊來源的上游思考，並提到抖音平台上對賴清德的攻擊明顯與大陸有關，大陸有大量資源製作這些影片，要對上游管理來節制。

姚立明指出，美國這樣一個支持言論自由的大國，還有寫言論自由的憲法第一修正案，美國對抖音就有一定的限制，而台灣沒有。「如果不是未來只有（攻擊）賴清德，未來還有別人選完了會受到抖音很多很多的傷害的時候，（受害者）包括商業團體，包括各種影劇界的人士，那當然大家就會覺得說這個東西要不要加以管理。」姚稱，選民尤其年輕人打開（抖音）來，他們就聽和看，很難判斷內容準確與否。

姚表示他很喜歡哈佛前校長福斯特（Drew Gilpin Faust）講的那句話，「她認為所有教育的目的，就是讓人分辨誰在胡說八道」。他續稱，教育只有這一個目的，讓人能獨立思考。

（台灣大選 前瞻系列二）

相關字詞﹕台灣大選 姚立明 民進黨 藍白合

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