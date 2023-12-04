明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

綠營：倘勝選予京警號 信降攻台可能 賴競總主委：選戰最後兩周北京或放大招 已做準備

【明報專訊】台灣2024大選進入直路，國民黨選戰主調再次聚焦「戰爭與和平」。民進黨總統參選人賴清德競選總部主委姚立明近日對本報表示，民進黨內對此有長久討論，目前判斷一旦賴清德當選，大陸不會攻台，反而兩岸有戰爭的可能最低。不過他研判大陸可能在選戰最後兩周「放大招」，讓台灣的選民覺得「選賴清德很危險」，民進黨對此已做好準備。

明報記者 許書凎 劉曉宇

「流氓今天要欺負一個女生，一個弱者的話，他如果知道這個女生只要一巴掌就投降，他考慮都不考慮就來了；他如果知道這個女生誓死抵抗，（例如）如果俄國知道（烏克蘭總統）澤連斯基會誓死抵抗，他可能進來（侵烏）都不會進來。」

上周在台北的賴清德競選總部，姚立明出席競選宣傳片發布會後，接受了本報訪問。對於賴清德搭配蕭美琴被大陸視為「獨獨配」，如果當選會否引發台海危機？姚立明用了「流氓欺負女生」、俄羅斯侵烏的「誤判教訓」來類比。

「流氓欺女」喻陸攻台 指美日制約下料京無動作

「我覺得應該可以跟你們說，因為不要（不好讓）賴清德來說的比喻。」姚立明續稱，要從大陸的角度去想「我要怎樣解決台灣」，思考大陸在想什麼，「如果（大陸）知道我一個人在家，又沒有朋友又沒有人，他一定很快就闖進來了。可是他知道如果我們附近就有『警察局』——日本、美國，他當然會考慮再三」。

姚立明揮動右手，逐字逐句肯定地說，民進黨勝選的話，大陸不會採取過激動作。「選（台灣總統）蔡英文之前大家都這樣想了，會不會？那更不要講陳水扁，連李登輝選舉它（大陸）都有動作，連飛彈都飛了對不對。可是（選後）不會。」他強調，有這種結論，不僅因為有媒體報道大陸領導人習近平在「習拜會」時講了什麼話（沒有攻台時間表），而是民進黨判斷，大陸完全清楚，現在進攻台灣或採取更強烈的動作，大陸完全沒有任何利益可言。「我如果用『根本不能贏』（來形容）可能太重，因為這是一個很專業的問題。」但相信北京考量各方面後，不會有動作。

否認拒與陸交流 惟主次之分核心不可擱置

談到兩岸官方互動，姚立明強調，民進黨從來沒有任何一個人說「不願意跟中國共產黨接觸，不願意交流經濟，不要往來」，只是北京設下一個條件：「你承認我為主、你為副，你是我的一部分，我就跟你談」。姚說這種預設前提，是導致雙方沒有辦法對談的原因。民進黨不會像藍白談判一樣，明明知道一個最基本的核心（誰正誰副），他們居然把它放在一邊，「在那繞啊繞啊，繞不出來的所以」。

姚立明判斷，大陸當然希望能跟台灣互動，只是大陸一直堅持「九二共識」，無法轉回來跟民進黨互動。他說自己此前曾表態非常歡迎「藍白合」，因為會變成藍白與綠的「兩強對決」形勢，而這才有可能出現勝者獲過半數支持的結果；不但總統選舉，立委也有超過半數的可能。如此，一旦民進黨勝選，可以有一個很重要的信號給北京：「要解決台灣問題永遠繞不過民進黨，不要想繞過民進黨來談台灣問題」。

若支持過半 京知繞不過台本土論

「如果一次蔡英文、兩次蔡英文、三次賴清德（當選），還是過半數支持的話，讓中國（大陸）非常清楚，年輕一代所有層次的台灣支持度、主流民意在哪，不是藍白一直在喊的五六成的（民意下架民進黨），不是的。」姚立明稱，這樣北京就有一個非常清楚的認識，他們要解決台灣問題，繞不過民進黨的本土論述或主張。「這也是為什麼賴清德在談到兩岸問題的時候，他非常自信地講，他當選，兩岸有危機有戰爭的可能最低的主因，這個不是口頭上隨便這樣說，是我們內部討論很久。」

現年71歲的姚立明原為學者，從政近30年來曾代表（深藍）新黨當選立委，也曾參與帶領倒扁運動，2012年投入（綠營）蔡英文陣營，兩年後成為台北市長參選人（白營）柯文哲的競選總幹事。柯勝選後，因立場和意見不合而分道揚鑣。

回應藍營「戰爭和平」之選 綠營：每次喊哪次應驗？

對於國民黨總統參選人侯友宜、副手趙少康多番強調這次選舉是「戰爭與和平」之選，特別是趙少康「火力全開」宣傳，同為新黨出身的姚立明表示，他認識趙少康（新黨創建者之一）快35年，從認識對方開始，趙就開始講台灣會戰爭了，「怎麼35年都沒發生？他哪一次選舉不喊？哪一次應驗？有時候喊的好像大家都覺得真的會，一定會來啊。我希望選民覺得是狼來了」。

不過，多年選舉經驗讓姚立明認為，大陸會傾全力介選，可能在最後關頭忽然發動什麼特別的東西，「我們現在都有事先要預備好這一點」。姚說，至於大陸有怎樣的招數，他現在不能公開他們的猜測，可是「完全可以想像大陸最後兩個禮拜，或者最後一個月，忽然打一批什麼的，配合她的什麼大動作」。姚立明堅信，屆時不是簡單的飛機繞台而已，可能配合一個「大動作」，大陸要讓台灣選民覺得「選賴清德很危險」。

（台灣大選 前瞻系列二）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕一個中國 九二共識 賴清德 兩岸關係 民進黨 台灣大選

上 / 下一篇新聞