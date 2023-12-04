綠營：倘勝選予京警號 信降攻台可能 賴競總主委：選戰最後兩周北京或放大招 已做準備

明報記者 許書凎 劉曉宇

「流氓今天要欺負一個女生，一個弱者的話，他如果知道這個女生只要一巴掌就投降，他考慮都不考慮就來了；他如果知道這個女生誓死抵抗，（例如）如果俄國知道（烏克蘭總統）澤連斯基會誓死抵抗，他可能進來（侵烏）都不會進來。」

上周在台北的賴清德競選總部，姚立明出席競選宣傳片發布會後，接受了本報訪問。對於賴清德搭配蕭美琴被大陸視為「獨獨配」，如果當選會否引發台海危機？姚立明用了「流氓欺負女生」、俄羅斯侵烏的「誤判教訓」來類比。

「流氓欺女」喻陸攻台 指美日制約下料京無動作

「我覺得應該可以跟你們說，因為不要（不好讓）賴清德來說的比喻。」姚立明續稱，要從大陸的角度去想「我要怎樣解決台灣」，思考大陸在想什麼，「如果（大陸）知道我一個人在家，又沒有朋友又沒有人，他一定很快就闖進來了。可是他知道如果我們附近就有『警察局』——日本、美國，他當然會考慮再三」。

姚立明揮動右手，逐字逐句肯定地說，民進黨勝選的話，大陸不會採取過激動作。「選（台灣總統）蔡英文之前大家都這樣想了，會不會？那更不要講陳水扁，連李登輝選舉它（大陸）都有動作，連飛彈都飛了對不對。可是（選後）不會。」他強調，有這種結論，不僅因為有媒體報道大陸領導人習近平在「習拜會」時講了什麼話（沒有攻台時間表），而是民進黨判斷，大陸完全清楚，現在進攻台灣或採取更強烈的動作，大陸完全沒有任何利益可言。「我如果用『根本不能贏』（來形容）可能太重，因為這是一個很專業的問題。」但相信北京考量各方面後，不會有動作。

否認拒與陸交流 惟主次之分核心不可擱置

談到兩岸官方互動，姚立明強調，民進黨從來沒有任何一個人說「不願意跟中國共產黨接觸，不願意交流經濟，不要往來」，只是北京設下一個條件：「你承認我為主、你為副，你是我的一部分，我就跟你談」。姚說這種預設前提，是導致雙方沒有辦法對談的原因。民進黨不會像藍白談判一樣，明明知道一個最基本的核心（誰正誰副），他們居然把它放在一邊，「在那繞啊繞啊，繞不出來的所以」。

姚立明判斷，大陸當然希望能跟台灣互動，只是大陸一直堅持「九二共識」，無法轉回來跟民進黨互動。他說自己此前曾表態非常歡迎「藍白合」，因為會變成藍白與綠的「兩強對決」形勢，而這才有可能出現勝者獲過半數支持的結果；不但總統選舉，立委也有超過半數的可能。如此，一旦民進黨勝選，可以有一個很重要的信號給北京：「要解決台灣問題永遠繞不過民進黨，不要想繞過民進黨來談台灣問題」。

若支持過半 京知繞不過台本土論

「如果一次蔡英文、兩次蔡英文、三次賴清德（當選），還是過半數支持的話，讓中國（大陸）非常清楚，年輕一代所有層次的台灣支持度、主流民意在哪，不是藍白一直在喊的五六成的（民意下架民進黨），不是的。」姚立明稱，這樣北京就有一個非常清楚的認識，他們要解決台灣問題，繞不過民進黨的本土論述或主張。「這也是為什麼賴清德在談到兩岸問題的時候，他非常自信地講，他當選，兩岸有危機有戰爭的可能最低的主因，這個不是口頭上隨便這樣說，是我們內部討論很久。」

現年71歲的姚立明原為學者，從政近30年來曾代表（深藍）新黨當選立委，也曾參與帶領倒扁運動，2012年投入（綠營）蔡英文陣營，兩年後成為台北市長參選人（白營）柯文哲的競選總幹事。柯勝選後，因立場和意見不合而分道揚鑣。

回應藍營「戰爭和平」之選 綠營：每次喊哪次應驗？

對於國民黨總統參選人侯友宜、副手趙少康多番強調這次選舉是「戰爭與和平」之選，特別是趙少康「火力全開」宣傳，同為新黨出身的姚立明表示，他認識趙少康（新黨創建者之一）快35年，從認識對方開始，趙就開始講台灣會戰爭了，「怎麼35年都沒發生？他哪一次選舉不喊？哪一次應驗？有時候喊的好像大家都覺得真的會，一定會來啊。我希望選民覺得是狼來了」。

不過，多年選舉經驗讓姚立明認為，大陸會傾全力介選，可能在最後關頭忽然發動什麼特別的東西，「我們現在都有事先要預備好這一點」。姚說，至於大陸有怎樣的招數，他現在不能公開他們的猜測，可是「完全可以想像大陸最後兩個禮拜，或者最後一個月，忽然打一批什麼的，配合她的什麼大動作」。姚立明堅信，屆時不是簡單的飛機繞台而已，可能配合一個「大動作」，大陸要讓台灣選民覺得「選賴清德很危險」。

（台灣大選 前瞻系列二）

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