多地再現綠碼 官方：沒事 京醫院重啟方艙 衛健委強調未發現新病毒

央視報道，國家衛健委昨召開記者會，發言人米鋒表示，目前中國流行的急性呼吸道疾病，都是由已知病原體引起，且都有相應的成熟治療手段，並未發現新型病毒或細菌導致的新興傳染病。

推中醫緩醫療壓力 各類兒科「應開盡開」

米鋒指出，國家衛健委與中醫藥管理局、疾控局將持續開展監測。對做好醫療資源調劑、發揮中醫藥作用等工作進行部署。並將進一步增加醫療服務供給，中醫醫院、婦幼保健院等各級各類醫療機構兒科門診「應開盡開」，視患者數量增開午間、夜間和周末門診。

醫師：兒科收益低醫病矛盾多 京剩10幾間

內地近日多地各醫院兒科門診和急診持續爆滿。天津兒童醫院日接診量達到1.3萬，是平時的兩倍多，創了建院以來紀錄。北京兒童醫院輸液中心人滿為患，院方特別增設了臨時輸液區。北京大學第一醫院婦產兒童醫院甚至啟動了疫情封控期間建立的方艙，作為臨時輸液室，引起各方議論。

《中國新聞周刊》日前引述北京市一個三甲醫院感染中心主任醫師指出，近10年，全國兒科門診整體正在萎縮。因兒科的收益低、發生醫病矛盾的風險高，導致兒科醫生一直不多，甚至很多醫院關閉兒科。北京有200多間二級以上醫院，但能看兒科的醫院只有十幾間。

呼吸道疾病個案急增，網上亦出現一些揣測言論。「頂端新聞」前晚報道，有網民發現各地已下線近一年的健康碼「綠碼」在個別城市重現，報道引起網上討論。廣州市長熱線工作人員聽到「頂端新聞」查詢時，表示自己也能看到「綠碼」，稱只要對生活和出行沒有產生影響即可，「(疫情)已經過去了，沒有事。」

此前各地推出健康碼時，曾有承諾疫情過後下線刪資料。後來除了部分地區，各地健康碼雖然停止更新，但實際上並未下線。事件也引起網民關於健康碼何時兌現下線承諾的討論。「頂端新聞」該則報道其後被刪。