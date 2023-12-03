採訪手記：侯改硬漢形象講話接地 趙變鄰家阿伯來者不拒

該句俚語意思是說，草蜢（草螟）挑逗公雞（雞公），搞得公雞到處跳，意指不自量力「引戰」。該俚語第三句是「草螟死翹翹」，意指草蜢最終被公雞吃掉，不過侯友宜沒說出來。

刑警出身的侯友宜一向是硬漢形象，氣質樸實敦厚，不僅缺乏政治明星風采，過去發言也是四平八穩。不過隨着選戰逼近，他逐漸習慣用接地氣的庶民語言，並學會講故事。

當天在會場，侯憶述有次去黃昏市場，看到一名阿婆在市場蹲着賣菜，於是上前閒談，阿婆說「你做得很好」，菜市場本來有很多蚊子、蒼蠅，現在減少很多。侯總結稱「這就是人民需要的小事」，也是他參選目的。

而在另一場合出席軍校校友餐會的趙少康，73歲的他一身便服，鄰家阿伯形象，現場一直笑瞇瞇，對阿婆要求合影、阿公拉住喋喋交代，全部來者不拒，耐心接待，連上廁所也被「廁友」拉住聊，完全不是平常電視上看到的強勢政治風格。

趙自帶氣場 氣勢足讓侯依靠

趙少康長期主持政論節目，能言善辯，被視為外省精英代表，但其實他也會講台語。基於浸淫政壇多年，又是中廣董事長，趙少康身上又自帶氣場，有種足以讓侯友宜依靠的氣勢，難怪許多人都相信，他是侯友宜口袋裏收藏很久的副手名單。

（台灣大選 前瞻系列一）