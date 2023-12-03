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藍白破局「垃圾掃進垃圾堆」 未來「南侯北趙」對決綠營

【明報專訊】國民黨與民眾黨的「藍白合」破局後，外界有人斷言選戰至此進入「垃圾時間」，不曾想國民黨「侯康配」登場一周以來，支持度緊追民進黨「賴蕭配」，令選情再起波瀾。離投票尚有40餘天，按柯志恩的話：「破局後不是『垃圾時間』，是垃圾掃進垃圾堆了，看清楚一條路，比誰跑得快。」

否認藍白合演戲 「真希望跟柯合作」

柯志恩否認充滿戲劇性的藍白合，是藍營拉抬選情的一齣戲，「我們是真的很希望跟（民眾黨總統參選人）柯文哲合作，沒有預設立場，因為最開始民調就是說那樣會贏」。但她強調，國民黨作為有強大地方縣市首長的大黨，「我們認為政黨實力應該是一個很大的考量點」。即使不少聲音說大家理念根本合不來，但這個過程是必經，「就像你跟小孩說這人不能嫁，他自己試過了終於發現真的不能嫁」。

指柯反覆惹反彈 「選民不准他站台」

藍白關係降到冰點，惟藍營台中市長盧秀燕仍幫民眾黨區域立委參選人蔡壁如站台。柯志恩表示，藍白合就是「翻篇了、各自努力」，立委合作唯獨蔡璧如所在選區仍在繼續，因國民黨在這一區沒有提名人，其他部分「絕對力挺自己的候選人，不容許跨界」。她又指柯文哲的反覆令選民反彈，過去希望柯文哲來站台的選民變成「不准他來」。

深藍歸隊，過了侯康合體造勢的第一周，選戰回到藍綠對決主線，由上周開始，國民黨每周召開總統副總統參選人、黨主席朱立倫和所有幕僚全數到齊的大型會議，分析未來一周策略做法，部署分派任務。

回應趙風頭蓋侯 「同張選票沒影響」

柯志恩透露未來「南侯北趙」分工明確，趙少康跑北部，侯友宜用台語優勢和土根性打南部，主攻國民黨比較弱勢的區域。競辦和黨中央則會集中火力抓民進黨8年執政缺失。對於外界評論趙少康太會講話，風頭超過侯友宜，柯志恩直批「這是很無聊的事情！他們兩個人100%放在同一個格子裏面，只要選票蓋上去，我管他是誰會講，這東西對我們沒什麼影響」。

對於柯文哲和民進黨總統參選人賴清德的國政顧問團隊已陸續亮相，柯志恩表示，由智庫負責的侯友宜團隊，事實上從7月就已經啟動，200個顧問、研究人員，年初就開始做國政白皮書，「這棟樓（國家政策研究基金會）就是一個『影子內閣』」。

（台灣大選 前瞻系列一）

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