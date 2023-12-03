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國民黨智庫：民主自由國防外交不退讓 稱親中有底線不舔共 尋降低麻煩中「維持現狀」

【明報專訊】台灣2024大選在11月24日截止登記日當天全面明朗化，選戰進入三強爭霸的大直路。就在當日，本報記者飛赴台灣，連日來約訪藍綠白陣營、國防部智庫、陸配團體，與首度參選立委的在台港人交流，請教專家學者、政評名嘴、果農業者等各界人士，今天起以「台灣大選前瞻系列」陸續見報，為讀者理解台選現狀，提供第一手參考。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室議題組召集人柯志恩，近日在她擔任執行長的國家政策研究基金會接受本報專訪，話題從「藍白合」破局後的選戰策略，談至兩岸關係和台灣外交國防。她認為大陸當前不會選擇武統，因為北京沒有絕對把握。而國民黨若重返執政，也將扮演區域衝突降低者角色，開展友善交流。不過，不管哪黨執政，柯志恩強調台灣都不會在民主底線上退讓，自主軍備、軍購和與西方的外交互動亦仍會繼續。若有機會「侯習會」，「我們不喝珍奶，請他喝阿里山的高山茶，談一些務實的事情。」

明報記者 劉曉宇 許書凎

「我們是Pro-China（親中），但不要因此把國民黨打死，說我們『舔共』，我們有我們的底線。要是拿自由民主換，那對不起，沒有辦法。台灣有選舉這麼久，這一塊不管誰執政，是不可能放掉。」對於兩岸交往，柯志恩開宗明義強調國民黨的主張。若政黨輪替，台灣的國防、外交大方向不變，柯志恩表示，國民黨與民進黨的區別，在於「務實面對台灣目前的處境」，絕不為了意識形態「大撒幣」。

回顧去年中，國民黨主席朱立倫訪美時曾表示，國民黨從來不是一個「pro-China」的政黨，是「pro-USA」。

處理兩岸議題時，藍綠執政均強調「維持現狀」。柯志恩說四字背後彼此本質不同，民進黨在不斷製造麻煩中追求「維持現狀」，國民黨則是在降低麻煩中維持。「我們很清楚我們的角色，不會去搞刺激，也不能仰賴北京善意，而是要不斷加強自己的國防。」她說，國民黨要擔任的一個角色，就是一個「區域衝突降低者」，「當然中間一定會有緊張，但是我們假設應該是要去緩和的，而不是像民進黨看到日本、美國反中就會很嗨，覺得這些人站在我們這邊，好像把台灣當作棋子。」

解放軍軍機繞飛台灣常態化、無人機頻頻飛往台灣外島，國民黨若執政也一樣要表達抗議立場，「一天到晚在我們家門口這邊繞去，什麼意思？什麼東西都對準我們，不管國民黨或是任何政黨，台灣人民是不太能夠接受。」

會續買軍備 延續與西方交流

「我們認為different safety defenses是非常重要，我們還是必須要選擇我們可以的武器」，柯志恩強調。她舉例國民黨總統參選人侯友宜過去跟歹徒駁火時，憑藉強大後援有底氣、敢近距離談判。台灣的底氣就是軍備要繼續買，「但要做盤點，因為目前軍費開支非常高」。至於「潛艦國造」，則要看第一艘造的狀况到底如何，來決定未來是不是再造五艘、七艘。她也提到，「潛艦國造」設計者國民黨陳永康上將，亦在今年的不分區安全名單，意味未來可在立院就相關議題發揮所長。

針對民進黨不斷宣傳，執政7年多來讓台灣的國際能見度提高。柯志恩指出，提高國際能見度應該在產業、經濟方面做創新，而不是將精力用於「反中浪潮」。至於台美經貿協定，和西方政要、黨團的交流，國民黨上台也會延續，即便引起大陸反彈，「我們不會因此就不做」。同場的侯友宜競選辦公室發言人柳采葳補充稱，台灣今日的外交空間，國民黨不會否定現任外交人員的努力，但另一方面要思考「有多少是在美中關係的框架之下而來」，（來訪）對方想要創造什麼樣的目的。

指京沒絕對把握 當前不會攻台

日前在三藩市「習拜會」中，大陸領導人習近平表示不存在所謂的「攻台時間表」。柯志恩說，這和國民黨智庫與美國智庫的溝通判斷相符，大家認為2030年之前大陸不太有機會攻台。她強調，武統台灣只在北京「有絕對把握」的時候才會發生，而從武力層面，2030年前台灣空軍的優勢其實還是存在，海軍的部分也「頂多就是持平」；「我們不會去攻擊，但是做防衛可以，有辦法做一些攔截」。

柯志恩又補充，這不代表國民黨認為中共全無攻台可能性，反觀以巴戰火，國民黨的態度是隨時準備，要做的是風險降低。「我們當然不會異想天開說可以一博」，但台灣位於印太地區第一島鏈，若開戰將牽動許多美國盟友利益，相信會讓北京要考慮的因素很多。而疫情後面臨內政問題的大陸政府，相信此刻台灣問題對其而言不是重點。

至於國民黨剛徵召侯友宜參選時，大陸對其有一些「藍皮綠骨」的質疑，柯志恩反嗆「如果侯友宜當初『綠皮綠骨』不是更好？他這種本土人，陳水扁又重用他，他如果要堅持到民進黨，現在搞不好就沒有什麼陳建仁行政院長了，他早就去當了。」她又說，「大陸不要把自己（影響力）太誇大，我們只是不希望民進黨透過台獨這樣一個路線，讓台灣陷於險境。」

對於若有機會進行「侯習會」，柯志恩表示對等原則之下當然歡迎，她又補充，國民黨不會像民進黨總統參選人賴清德要請習近平喝珍珠奶茶，「珍珠奶茶太甜，有害健康。我們請他喝阿里山的高山茶，給他談一些比較務實的（事情）。」

稱善意非卑躬屈膝 強調要選舉權

柯志恩指，國民黨說的善意就是希望兩岸多交流，可以恢復到前總統馬英九那個時代，這絕不是卑躬屈膝或「認知作戰」，就像南北韓可以對話，美國和前蘇聯、和習近平也可以對話。她最後再次強調，跟大陸維持善意關係，不管怎樣一定要選舉權，一定要民主。「大陸目前這種體制來說，如果沒有透過交流去做改變，那不好意思，國民黨的友善有一個底線，就是民主自由。其實島內其實某程度上對兩岸（關係）目前有個共識，其實就有相似之處了，你別搞我，我也不去搞那個（台獨）。」

（台灣大選 前瞻系列一）

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相關字詞﹕兩岸關係 2024台灣總統大選 不分區立委 台灣大選 國民黨 柯志恩

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