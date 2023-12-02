北京聞風：高層釋風向標 對外開放提質升級 ／ 文：鍾鳴九

本周，中共高層兩個動態備受關注。先是11月27日下午，中共中央政治局就加強涉外法制建設進行第十次集體學習。在主持此次學習時，習近平指出，要主動對接、積極吸納高標準國際經貿規則，穩步擴大制度型開放，提升貿易和投資自由化便利化水平，建設更高水平開放型經濟新體制。

觀察人士表示，中共將涉外法治建設提升到頂層設計的高度，顯示出對推動高水平對外開放的重視，今後料將在完善法律與規則體系、維護外資合法權益、促進外國人在華生活便利服務等方面具體落實。

習考察地點為外資「圈重點」

隨後，11月28日至29日，習近平赴上海市考察調研。他先後考察上海期貨交易所、上海科技創新成果展、閔行區新時代城市建設者管理者之家。清華大學中國發展規劃研究院院長助理李治分析稱，一方面，今次考察釋出了中國對外開放步伐不停的明確信號；另一方面，從今次考察地點來看，亦在為外資「圈重點」，提示中國未來在金融對外開放、科技創新、城市建設三大領域的發展機會。

李治認為，在中美元首三藩市會晤之後，中美關係氛圍逐漸轉暖。在此背景下，中國在推動對外開放方面更積極作為，呈現出高水平對外開放新版本。他用「路寬、步穩、行不止」概括當前中國進入對外開放新階段的三個特徵。「路寬」體現在包含經貿投資、人員往來、對外交往等多維度的全面開放；「步穩」表現在釋出的開放信號有條不紊，且有頂層設計加持；「行不止」意味中國高水平對外開放會持續深化。

對外開放「路寬步穩行不止」

值得一提的是，12月1日起，中國促開放政策「禮包」落地生效。從12月1日至2024年11月30日期間，中方決定試行擴大單方面免簽國家範圍，對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6個國家持普通護照人員試行單方面免簽政策。該舉措被外界視為中國擴大對外開放、促進國際交流的積極信號，亦獲多方好評。

此外，近段時間以來，中國接連舉辦包括服貿會、廣交會、消博會、進博會等在內的多個高水平國際化大型展會。本周，全球第一個以供應鏈為主題的國家級展會——首屆鏈博會亮相，展現出中國致力於推動全產業鏈開放、持續促進經濟全球化、維護全球產業鏈供應鏈暢通的強烈信號。消息人士稱，料後續將繼續推出深化開放的政策舉措。

文：鍾鳴九