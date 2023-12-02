王毅訪越 共識提升兩國關係定位

暫未知具體表述 料為習訪越鋪路

新華社報道，王毅昨拜會越共中央總書記阮富仲時，也提到在兩國建立全面戰略合作伙伴關係15年基礎上，雙方就提升兩國關係定位達成共識，可謂水到渠成。王毅說，提升兩國關係定位，符合兩國共同願望和共同利益，將為兩國關係開闢更加光明的前景。

在與越南外長裴青山會面時，王毅指出，明確兩國關係新定位、確定新目標，不僅將為兩黨兩國關係發展開闢新前景，也將為人類和平與進步事業做出中越新貢獻。

越南國家主席武文賞會見王毅時表示，越方願同中方共同努力，不斷鞏固深化越中全面戰略伙伴關係，「雙方要精心準備下階段重要政治議程，把兩黨最高領導人的共識落到實處」。

9月美越提升關係 引中方關注

外界相信王毅此訪，是為國家主席習近平本月訪越鋪路。今年9月，美國總統拜登訪越時，美越兩國達成「全面戰略伙伴關係」，引起中方關注。此次王毅與越方會談議題「提升兩國關係定位」，暫未知具體表述。根據中方與外國建立的伙伴關係，在「全面戰略合作伙伴關係」之上的，還有「全天候戰略合作伙伴關係」（與巴基斯坦）等。