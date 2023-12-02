習視察海警東海指揮部 強調捍衛海權 提高海上執法能力 積極參與國際地區海洋治理

新華社昨（1日）報道，身兼中央軍委主席的習近平聽取東海海區指揮部工作匯報，通過視像察看海警艦艇編隊執行任務情况，習近平對東海海區指揮部建設和完成任務情况給予肯定。

習視像檢閱萬噸海警船護航平台

央視畫面顯示，習近平視像察看的包括海警1301編隊指揮所、2901編隊指揮所，和相關編隊船艦巡航海況實時畫面。其中，由2901艦、1104艦組成的2901編隊，正在東海海上鑽探平台附近進行護航任務。海警2901艦是中國第一艘排水量破萬噸的海警船，裝備有76毫米速射艦炮、2門副炮以及2挺高射機槍。

而在會議現場，向習近平匯報工作的包括王喜武少將。王喜武曾任國家海警局支隊長，2014年「海洋石油981」鑽井平台被數十艘越南船艦阻撓時，他擔任護航行動指揮員；此後曾任上海市海警總隊總隊長，目前料為海警東海海區指揮部司令。在2018年的機構改革中，海警隊伍轉隸武警部隊，隨後新組建的武警海警總隊，設北海、東海、南海三大海區指揮部，等級均提升為副軍級。

習近平強調，要深入貫徹中共二十大精神，把握海警力量建設運用特點規律，提高海上維權執法能力。要立足當前、着眼長遠，加強整體謀劃和工作統籌，制定好路線圖、施工圖，紮紮實實提高指揮部建設水平。要抓好相關改革任務落實，推動力量體系優化升級，為指揮部建設創造更好條件。

中共二十大報告中提到，要維護海洋權益，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益；軍隊要堅持機械化信息化智能化融合發展，加快軍事理論現代化、軍隊組織形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力。

出席活動的還包括中央軍委副主席何衛東，以及解放軍東部戰區司令林向陽、政委劉青松，武警部隊司令王春寧、政委張紅兵，海警局長郁忠、政委李宋德。近期南海中菲紛爭未完，電視畫面顯示，海警南海指揮部政委王漢波也有出席這次會議。

何衛東出席 將訪柬埔寨老撾

此外，國防部網站昨宣布，根據2023年國際軍事合作計劃，軍委副主席何衛東將於12月上旬應邀訪問柬埔寨、老撾。通報稱，此訪旨在落實中方與上述兩國領導人重要共識，進一步加強與有關國家軍隊友好交往，共同維護地區和平穩定。

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