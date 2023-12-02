明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

習視察海警東海指揮部 強調捍衛海權 提高海上執法能力 積極參與國際地區海洋治理

【明報專訊】國家主席習近平11月28日至29日在上海市考察調研，考察期間，習近平周三（11月29日）到武警海警總隊東海海區指揮部視察，強調要有效維權執法，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益；要建立健全海上執法協作配合機制，依法嚴厲打擊海上違法犯罪活動，維護國家海洋經濟健康發展；要務實開展海上執法對外交流合作，積極參與國際和地區海洋治理。

新華社昨（1日）報道，身兼中央軍委主席的習近平聽取東海海區指揮部工作匯報，通過視像察看海警艦艇編隊執行任務情况，習近平對東海海區指揮部建設和完成任務情况給予肯定。

習視像檢閱萬噸海警船護航平台

央視畫面顯示，習近平視像察看的包括海警1301編隊指揮所、2901編隊指揮所，和相關編隊船艦巡航海況實時畫面。其中，由2901艦、1104艦組成的2901編隊，正在東海海上鑽探平台附近進行護航任務。海警2901艦是中國第一艘排水量破萬噸的海警船，裝備有76毫米速射艦炮、2門副炮以及2挺高射機槍。

而在會議現場，向習近平匯報工作的包括王喜武少將。王喜武曾任國家海警局支隊長，2014年「海洋石油981」鑽井平台被數十艘越南船艦阻撓時，他擔任護航行動指揮員；此後曾任上海市海警總隊總隊長，目前料為海警東海海區指揮部司令。在2018年的機構改革中，海警隊伍轉隸武警部隊，隨後新組建的武警海警總隊，設北海、東海、南海三大海區指揮部，等級均提升為副軍級。

習近平強調，要深入貫徹中共二十大精神，把握海警力量建設運用特點規律，提高海上維權執法能力。要立足當前、着眼長遠，加強整體謀劃和工作統籌，制定好路線圖、施工圖，紮紮實實提高指揮部建設水平。要抓好相關改革任務落實，推動力量體系優化升級，為指揮部建設創造更好條件。

中共二十大報告中提到，要維護海洋權益，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益；軍隊要堅持機械化信息化智能化融合發展，加快軍事理論現代化、軍隊組織形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力。

出席活動的還包括中央軍委副主席何衛東，以及解放軍東部戰區司令林向陽、政委劉青松，武警部隊司令王春寧、政委張紅兵，海警局長郁忠、政委李宋德。近期南海中菲紛爭未完，電視畫面顯示，海警南海指揮部政委王漢波也有出席這次會議。

何衛東出席 將訪柬埔寨老撾

此外，國防部網站昨宣布，根據2023年國際軍事合作計劃，軍委副主席何衛東將於12月上旬應邀訪問柬埔寨、老撾。通報稱，此訪旨在落實中方與上述兩國領導人重要共識，進一步加強與有關國家軍隊友好交往，共同維護地區和平穩定。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞