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台採檢陸港澳旅客 未檢出肺炎支原體

【明報專訊】台灣社會近期極度關注大陸肺炎支原體（台稱肺炎黴漿菌）疫情傳入，台灣疾病管制署昨（1日）表示，11月26日起已在4處國際機場鼓勵有類流感症狀的大陸和港澳旅客採檢，累計到11月29日共採檢38人，其中13宗為流感病毒，未檢出肺炎支原體。

中央社報道，疾管署發言人羅一鈞昨在疫情記者會表示，為加強監測大陸呼吸道疾病疫情，已於台北、桃園、台中及高雄國際機場實施「定點監測、鼓勵採檢」，來自陸港澳的旅客總計採檢38人，除了13宗感染流感病毒，另有3宗新冠病毒、3宗腺病毒、2宗鼻病毒，6宗為陰性，另外有11宗檢驗中。羅一鈞說，大陸近期支原體感染疫情已經下降，改以流感病毒為主，呼籲民眾不用特別擔心。

疾管署：陸疫情已降 改流感為主

台灣兒童感染症醫學會理事長黃玉成指出，肺炎支原體以前就已存在台灣，今年6月起在醫院檢出率約1%，僅是低度流行。不過，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示，他從醫院端看到，肺炎支原體感染好像有慢慢增加的感覺，看起來流行的機會很大，最近1、2個月很難跑掉不流行。

新華社報道，針對近期內地一些地方兒童呼吸道疾病病例數量明顯增加，兒科診療服務任務繁重，國家衛健委辦公廳近日印發「關於指導婦幼保健機構做好兒童呼吸道疾病診療服務」的通知，指導各級婦幼保健機構加強兒科醫療服務，增加兒童呼吸道疾病診療資源，包括在就診高峰期，通過延長門診時間，增加門診號源，加開診室、診療區域，開設夜間門診和周末門診等舉措，最大限度滿足兒童就醫需求。

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