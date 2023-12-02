台購美武 料機載長程導彈 具隱形功能射程近千公里 可反艦可攻地面目標

涉逾40億元 履約時間長達9年

據決標公告，這項採購案是台灣駐美軍事代表團在今年11月13日，與美國在台協會（AIT）簽署的「戰機制空/面武器籌購」採購案合約，於簽署當日生效，不過履約時間長達9年。

「中時新聞網」等台媒報道，由於履約地點在台東，即空軍第七戰術戰鬥機聯隊所在地，相信今次採購的武器涉及F16V Block70戰機專用的新型長程空對艦AGM158B/C導彈。該款導彈具隱形功能，最遠射程近千公里，除了反艦作戰（C型），也可攻擊地面目標（B型）。

台媒指，台灣曾對美方提出採購最新型的AGM158系列的遠程反艦導彈（LRASM）與增程型聯合距外空對空導彈 (JASSM-ER)，但過去都沒下文。美國智庫曾發表研究報告，建議要讓台灣具備擊退解放軍兩棲登陸艦隊，一定要有高精準、威力大、射程長與難以攔截的反艦導彈，特別提及洛馬公司開發的AGM158B/C飛彈，即JASSM-ER 與LRASM。

台灣早前向美國採購了的66架F16V Block70戰機，原定首批2架今年交付，2026年全部交機。早前曾傳出首批戰機交付日期延至明年第3季，美方稱因遇上複雜的開發挑戰，台方則稱正與美方及製造商積極處理，強調最終交付安排不變。

此外，台國防部昨公布的採購決標案，亦顯示台美已簽署「高爆彈等3項」彈藥採購合約，金額94.7億元新台幣（約24億港元），採購案將在6年內完成全部交貨。

美海軍司令：嚇阻解放軍很重要

軍方人士指出，「高爆彈等3項」採購案，指的就是陸軍「CM34」雲豹裝甲車使用的30毫米機炮彈藥，包括高爆燃燒曳光彈、多功能彈藥及訓練彈在內。30毫米機炮彈藥戰訓的消耗量相當大，因此急需向美方採購補充戰備需求量。

大陸國防部發言人吳謙前日在記者會上表示，台灣的安全取決兩岸關係的和平發展，想靠幾件美製武器，根本靠不住。

中央社引述美國海軍艦隊司令柯德爾（Daryl Caudle）表示，嚇阻解放軍很重要，美軍目標是確保開放自由的印太區域，並確保海上公共資源不受干擾。