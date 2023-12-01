菲證實4被擄中國人遭撕票 福建家屬無收贖金要求 警查動機

綜合《菲律賓星報》、《菲律賓商報》等菲媒報道，菲律賓警察總署發言人、警察上校讓·法哈多（Jean Fajardo）11月28日在新聞發布會上表示，該宗綁架案至今已有四人遇害。11月6日在英凡塔鎮發現了2具男性遺體，距離第一個拋屍地點東方大約85公里。

警方從2名受害者遺體上取下了DNA（去氧核糖核酸）樣本，經法醫與被綁架的中國人曾先生的母親提供的DNA樣本進行比對後，警方發現受害者是兄弟倆人，兩具遺體的「DNA特徵與他們母親的一致。」這兩具遺體的發現地，與警方在位於馬里拉克高速公路沿線的懸崖底部發現的兩具腐爛遺體的位置信息一致。

法哈多稱，另外2名女性受害人的屍體於11月1日被發現，發現地點位於黎剎省羅德里格斯鎮，位於綁架案發地東北方約80公里處。警方稱，兩名女受害人被發現時已死亡多日，屍體腫脹無法直接辨認，警方反綁架大隊通過對這2名受害者被綁架時所穿的衣服識別出了她們的身分。法哈多說，警方正在等待DNA檢測結果以確認死者身分。

全窒息致死 一對母子未尋獲列失蹤

警方表示，所有死者都是窒息致死。而一同被綁架的11歲男童及其母親尚未被尋獲，目前列為失蹤人口，警方希望綁匪不要殺害他們。對於綁匪動機，警方稱人質家屬無收到贖金要求，正調查可能動機。

「紅星新聞」此前引述知情人士表示，被綁架的人包括在菲律賓當地華人慈善組織擔任會長的曾先生夫妻二人、曾先生的哥哥夫妻二人，以及曾先生哥哥年僅12歲的兒子，還有一人身分不明。知情人士稱，「曾先生他們的兩個孩子，都在福建老家，而他哥哥的12歲兒子，本來已經買好了機票準備回國。」

菲律賓反綁架警察大隊隊長科斯梅．阿布雷尼卡此前表示，10月30日在菲律賓馬尼拉大都會區南部一個高檔別墅社區，發生了一宗綁架案。

6名武裝劫匪當天凌晨闖入，綁走了9名成員，隨後在半路上釋放當中的3名菲律賓人，其餘6名中國公民則下落不明。