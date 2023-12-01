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駐京周記：提振實體經濟再出新招 海底撈魔性舞賺流量

【明報專訊】搖花手、扭腰、擺胯、崴腳，一系列妖嬈動作，配上魔性音樂，再加上高顏值服務生的加持，火鍋店海底撈的「科目三」一經推出就受到了大量關注，連記者的社交媒體也被瘋狂洗版。一時間「不是模特點不起，而是海底撈更有性價比」迅速出圈，海底撈又成為了內地網民的話題中心。

原本是機動車考試科目的「科目三」，在網絡另有他意。被廣為傳播的說法是，科目三源自廣西某婚禮現場多人歡歌起舞的場景。而後便有傳言，稱廣西人一生中會經歷三場考試，「科目一」為唱山歌，「科目二」為嗦米粉，「科目三」則是這套有着絲滑小連招的動感舞蹈。

記者前兩天也和朋友一起到北京的海底撈店舖，線下體驗了一次「科目三」的舞蹈表演。記者剛坐下，還沒等要求服務生表演，就有坐在一旁的一桌食客先開了口。瞬間海底撈店內的氣氛就被引爆，服務生們瞬間各就各位，周圍的食客們也都紛紛拿起了手機。一名服務生率先推着大喇叭就位，另一名負責拍照的服務生也混在顧客之中。只見一身黑衣的海底撈「dancer」順着音樂開始搖擺。花手、扭腰、崴腳一個不落。連旁邊大廳的客人都被驚動，跑來觀看打卡。短短幾分鐘，海底撈就化身演唱會現場。眾人舉手機，聚焦在現場的舞者，氣氛歡樂又融洽。

海底撈一直都以優質服務著稱。「科目三」之前，為顧客慶祝生日，免費提供美甲等。種種服務手段，都給海底撈賺了不少「吆喝」。

不排除營銷手段 海底撈業績5年來最好

據36氪統計，此次海底撈的魔性舞，不排除是海底撈官方邀請博主共同參與的營銷事件。也正是這種緊跟熱點創造話題的營銷手段，2023年上半年，海底撈實現扭虧為盈，並且已接近2019年全年淨利潤。今年成為海底撈取得的近五年來最好的業績。

有顧客不收貨 稱嘈吵感不適

不過也並非所有人都能接受海底撈這種營銷模式，近日，一名杭州網民表示，「去了海底撈吃飯。整個過程此起彼伏地響起一個很吵的音樂，隨後有男服務員和女服務員出來跳舞……真的讓人很不適啊。」另外還有遼寧大連網民表示，海底撈服務員在就餐區跳「擦玻璃」舞蹈，讓人反感。

無論是贊同還是反對，海底撈這波流量已經賺到手。在內地經濟不景氣的情况下，以海底撈為代表迎合「年輕人消費」的營銷手段，也不失為實體經濟轉型的一種方式。

明報記者 王佩凡

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