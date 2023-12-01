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蔡英文談大陸犯台可能 稱內部挑戰多 非選項

【明報專訊】「紐約時報」舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）近日專訪台灣總統蔡英文，台總統府昨上午發布新聞稿刊登專訪全文。蔡英文提到，很多人想討論中國大陸犯台可能的時間表，中國國家主席習近平在最近與美國總統拜登的會談中，「習先生已經給出他的答案」，國際社會已經達成共識，和平穩定的兩岸關係符合各方的最佳利益。

將續盡最大努力強化防衛力社會韌性

據台總統府刊發的專訪，在被問到如何評估大陸犯台的風險時，蔡英文表示，台灣的確面臨愈來愈多軍事恫嚇、灰色地帶活動、網路攻擊和資訊操控。面對這些威脅，台灣人民仍保持冷靜，有評論甚至認為「過度冷靜」。其實，台灣人民相當明瞭當前局勢，將持續盡最大努力強化防衛能力和社會韌性。

蔡英文表示，因此，理念相近的伙伴在共同管控台海風險方面，已取得重大進展。蔡英文進一步說，因為大陸經濟、金融和政治的挑戰，還有國際社會已大聲呼籲及清楚表明，戰爭非選項，和平與穩定符合所有人的利益。

台擬對美軍購 京：幾件美製武器靠不住

另邊廂，在北京，國防部昨舉行例行記者會。針對台媒披露台灣計劃對美軍購，國防部新聞發言人吳謙大校表示，民進黨當局「倚美謀獨」，正在把台灣變成「武器庫」「炸藥島」。台灣的安全取決於兩岸關係和平發展，想靠幾件美製武器是根本靠不住的。「中國人民解放軍厲兵秣馬，嚴陣以待，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」

吳謙也披露，中國第三艘航母福建艦目前正在開展繫泊試驗，後續將按計劃穩步推進建設項目。

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