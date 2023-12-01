石墨出口限制令生效 日韓尋替代 美媒：打擊美綠色轉型 商務部：致力維護全球供應鏈安全穩定

綜合報道

中國今日起對石墨實施出口管制。據商務部、海關總署10月發布的公告，根據維護國家安全和利益需要，依法對特定石墨物項實施出口管制。在未經許可下不得出口，即中國出口商必須申請特殊許可證。中國這項措施，是在當時拜登政府擴大禁止向中國出口的半導體清單後發布。

人造石墨是目前應用最廣的鋰電池材料，在全球新能源汽車高速發展下，對石墨的需求高速增長。而中國是全球最大的石墨生產國和出口國，產量佔全球產量的三分之二。中國石墨的最大買家包括日本、美國、印度和韓國。

韓國、日本傳媒近日報道，企業為了應對中國的出口管制，不得不加快尋找替代供應。例如三菱化學集團考慮與在莫桑比克和挪威生產石墨的澳洲企業合作，探索供應源的多元化；日產汽車正透過供應商推進增加石墨庫存以及替代供應商的選擇。也有韓國公司正興建一座新電池負極材料廠，期望減少對中國電池供應鏈的依賴。

中國也是美國最大的石墨材料來源國，佔美國進口量的三分之一。《華盛頓郵報》指出，這項措施可能會打擊美國創造綠色就業機會、同時擺脫對化石燃料的依賴的核心努力，形容「中美科技戰開闢了一條新戰線」。

對於外界擔憂，出口管制會對世界電池供應鏈產生影響，中國商務部昨表示，在政策制定過程中，廣泛聽取了相關企業和產業的意見，中方將始終致力於維護全球產業鏈、供應鏈的安全穩定。發言人並透露，目前尚未收到企業申請出口許可。

今年7月，中國宣布限制8種鎵和6種鍺產品的出口，這些礦物被用於微晶片製造。關於鎵和鍺的出口管制上，發言人束玨婷表示，自8月1日實施以來，已批准了部分符合規定的許可申請，相關企業也已獲得了兩用物項出口的許可證。

美眾議院通過法案阻投資中國AI

目前，美國和中國正在半導體、電動車、稀土礦物等特定技術領域，施加限制。美東時間本周三，美國國會眾議院外交委員會通過了多項涉及中國的法案，包括阻止美國對中國人工智能和其他高科技領域的投資，委員會還通過了支持西藏、新疆的人權法案（見表）。

其中《防止對手發展關鍵技術能力法》，要求美國公司向政府匯報其針對中國公司有關開發人工智能、量子計算、高超音波和半導體的投資計劃。這項法案將以更大的範圍，要求美企報告有關對中國先進技術的投資，並希望藉由更嚴格的審查，阻止中國獲得任何可能破壞美國國家安全的技術。

（中美角力）

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