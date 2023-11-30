武大校慶 雷軍捐母校14億 創內地高校單筆個人現金紀錄

武漢大學位於湖北省武漢市，是教育部直屬的綜合全國重點大學。據微信公眾號「武漢大學」消息，雷軍是武漢大學1987級計算機系校友、小米集團創始人、董事長兼首席執行官，此次捐贈主要支持數理化文史哲六大基礎學科研究、支持計算機領域科技創新、支持大學生培養。

武漢大學黨委書記黃泰巖在致辭中稱，雷軍校友的創業夢想起源於武大圖書館的那本《硅谷之火》，其經歷證明志存高遠才能「明大德、成大才、擔大任」。黃泰巖強調，學校和基金會一定會負起責任，管理和使用好這筆捐贈，使雷軍校友的愛心能更快更好地為學校發展注入新動力。

念書獲2000元獎學金 雷軍：誓萬倍回報

雷軍致辭時透露，他30多年前在武大讀書時，作為優秀學生代表，被授予當時武大最高的獎學金，「足足2000元，一個企業贊助的，對一個普通縣城家庭出身的學生而言，真的是一筆巨款」。他說當時發誓，「今天我領多少獎學金，將來要十倍、百倍、萬倍還回來」。

1997年，畢業6年後，他開始給武大捐贈，他說，「我的工資只有4000元的時候。我就開始了還願之旅，在計算機學院捐款設立了雷軍獎學金（當時叫「騰飛獎學金」），到現在已經持續捐助了26年。今天終於完成一萬倍回報的心願。」

雷軍續稱，1991年落成的逸夫樓是當時武大最好的教學樓，他感覺在裏面上課特別幸福，「我就有了一個小小的夢想，如果以後有了能力，也要像邵逸夫先生一樣，給武大捐一棟樓。多年前的一個夢想，今年也終於成了現實」。2016年，雷軍捐贈支持武大建設人工智能教學科研大樓，今年6月20日，該大樓投入使用。