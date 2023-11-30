赴滬振經濟 習考察期貨交易所科創展

據「央視新聞」發布短片顯示，政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理何立峰、上海市委書記陳吉寧、中組部長李干傑等人陪同視察。

報道指出，上海科技創新成果展分為基礎研究、積體電路、人工智慧、生物醫藥、高階裝備等板塊，彰顯上海支撐高水準科技自立自強、以科技現代化支撐中國式現代化擔當。閔行區新時代城市建設者管理者之家，租金定價結合市場價格，兼顧保障對象收入水平，為城市一線工作者營造便利之家。

今年是上海自由貿易試驗區成立10周年，上海亦在月初舉辦第六屆進博會，分析相信在中國疫後經濟緩慢復蘇背景下，習近平要着重強調改革開放和民營經濟的重要，提振公眾對改革開放和中國經濟前景的信心。

國防法案限對華投資

彭博：美眾院委會正阻

本月中，習近平赴三藩市與美國總統拜登舉行中美元首會晤，也強調中國堅持敞開大門搞建設，堅定推進高水平對外開放。

另外，彭博社引述知情人士稱，美國國會準備放棄利用年度國防法案，來加強對中國技術投資限制的計劃。眾議院金融服務委員會主席麥克亨利（Patrick McHenry），正阻止一項要求美國企業在中國及其他國家進行某些投資時要向華府通報的措施。報道指出，他長期反對廣設投資限制，但支持針對個別公司設限。