提重啟ECFA談判 侯：全球佈局一環

侯友宜表示，兩岸困頓、衝突愈來愈高，是不對話、不交流造成的，《兩岸監督條例》應盡快通過，但經貿還要依賴ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）。「兩岸重啓協商必須通過對話交流，貿易也要繼續透過對話、交流、監督條例做好，讓台灣經濟繼續前進。」他強調前日出席商界晚會時已講明要做好全球佈局，兩岸是全球佈局的一環，「民進黨不要再給我抹黑或抹紅」。

針對侯友宜日前提出「若當選將開放陸生來台就學就業」主張，大陸國台辦發言人陳斌華昨回應，只要兩岸關係回到和平發展的「正確軌道」，各領域交流即有望正常，這是兩岸民眾樂見。

分析：民調回歸藍綠對壘

《美麗島電子報》昨公布第78波民調，調查時間為11月24日、27日、28日，即「藍白合」破局後。數據顯示，民進黨「賴蕭配」支持度36.3%、國民黨「侯康配」支持度31%、民眾黨「柯盈配」支持度18%。民進黨昨召開中常會，與會人士轉述民進黨秘書長許立明分析選情時稱，民調結構已回歸藍綠對壘。

（台灣大選）