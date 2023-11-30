柯：被開價15億做副手 藍營：沒錢 掮客身分成疑 柯辦指曾任國民黨高官「有證據」

明報記者

據台媒報道，柯文哲前日透露，有人開價1億美元甚至叫價2億，盼他擔任副手，引起輿論嘩然。柯文哲競選辦發言人陳智菡稱，很清楚消息來源是誰，「我想國民黨方面也都很清楚」，她還強調「相關的證據也都是有的」。陳智菡昨稍後時間再透露，這是一名曾在國民黨擔任過中央跟地方「蠻高層級」的官員，一兩個月前曾拜會民眾黨。

對此，國民黨副總統參選人趙少康昨表示，國民黨現在選舉經費也很困難，前天他與國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、侯辦執行長金溥聰開會時還在為經費傷腦筋，根本沒有錢，「什麼兩億美金，兩億台幣都沒有」。他強調，絕對不是國民黨，絕對不是侯友宜，批評柯文哲讓人猜來猜去，要講就負責講到底。

侯友宜昨也表示，民眾黨自己說的事情，「我真的不了解不清楚，（民眾黨）自己說的事情自己解決」。

有台媒稱「余姓華僑」開價

台灣「鏡新聞」報道指出，開價兩億美元的是一名余姓華僑，透過選哲之友會秘書長鄭榮城牽線。有傳該名余姓商人曾任職中央投資公司，台灣中央投資股份有限公司昨發出聲明，表示余金寶從未任職過中投公司，也無與余金寶有任何業務往來，故絕無外傳與中投公司有任何關聯。

柯辦發言人戴于文昨未正面回應是否由余姓華僑開價，表示是透過中間人介紹而來，民眾黨有留下聯絡紀錄和名片，有名有姓且知道明確來源，「來源就是國民黨這邊」。他又批評，過去一個月有非常多騙子及游說人馬干擾藍白合，國民黨利用各種手法公開情緒勒索，談判沒有足夠誠意。

深綠民眾黨員控喊價者違法

昨下午，被認為是「深綠民眾黨員」的「486先生」陳延昶，在民進黨籍律師陪同下，向台北地檢署提告喊價者，稱其已涉嫌違反《選舉罷免法》，並呼籲柯文哲供出犯罪者。柯昨在出席活動時再被追問事件，他表示，參選過程中什麼騙子、掮客都有，「這一頁翻過去就結束了，我們就認真地打贏選戰」。

藍白兩黨和鴻海創辦人郭台銘上周四（23日）在君悅酒店商討合作，最終不歡而散，合作破局。兩黨上周五自行登記參選，其中國民黨侯友宜與趙少康搭檔參選。郭台銘宣布退出選舉。

據《聯合報》和TVBS新聞網等報道，侯友宜昨表示，這幾天有致電郭台銘，期待能攜手合作，為台灣打拼。「大家都是希望為中華民國好、為兩岸和平，所以很期待能同心齊力」，他稱會不斷透過任何的聯繫方式，呼籲大家一起為台灣打拼。

（台灣大選）

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