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侯柯前後腳赴商界晚會 侯：兩岸不要戰機要客機

【明報專訊】台灣2024大選「藍白合」鬧翻後，民眾黨總統參選人柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜昨（28日）晚首度出席同一場合，不過兩人前後腳出席。侯友宜面向在場工商界人士發言時，強調維護兩岸和平是他首要目標。

柯否認郭開價2億美金當副手

台灣工商企業聯合會30周年慶聯誼晚會昨晚舉行，柯文哲和副手吳欣盈提前到賀，當時只有少量來賓在場。由於柯前日自爆選舉過程中有人開價「只要當副手就給2億美金」，外界猜測可能是鴻海集團創辦人郭台銘。他昨否認：「不會啦！老郭不會給錢。」至於誰開條件，柯稱選舉過程中，騙子、掮客一大堆，「有需要一個一個去講嗎？」又稱不在意短期民調起伏。

工商企業聯合會理事長吳顯榮是吳欣盈的舅舅，吳欣盈父親、新光金創辦人吳東進也有現身，讓吳欣盈猶如到了主場，不過柯文哲上台簡單發言，強調台北市長任內許多政績等，隨後匆匆離場。

不久侯友宜抵達宴會廳，現場嘉賓不斷高呼「侯友宜凍蒜」、「侯總統」，他還負責切蛋糕。侯友宜受訪時說，君悅會談後幾乎每天都打電話給郭台銘，目的是希望團結所有在野力量，大家一起努力讓力量更強大。

侯友宜致辭表示，他參選第一個目標是兩岸要和平，讓兩岸穩定下來，維持現狀，他批評「現在是兵兇戰危的現狀」，又提及以巴戰爭和世代仇恨，質問「蔡英文是要這種情况嗎？」

侯友宜重申，兩岸要用交流來增進一切，包括要恢復開放陸客陸生來台，「我們不要戰機，要客機，不要危機，要商機」。

「聯合新聞網」最新民調顯示，民進黨「賴蕭配」以31%領先，國民黨「侯康配」為29%，居末位是民眾黨「柯盈配」。蓋洛普昨同時發布民調結果，賴蕭、侯康、柯吳的支持度分別是31.01％、30.94％、18.12％。

明報記者

相關字詞﹕台灣大選 侯友宜 藍白合

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