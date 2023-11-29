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灣區核心工程 深中通道貫通 來往深圳中山兩小時變半個鐘 料明年通車

【明報專訊】廣東交通集團昨（26日）發布消息，國家重大工程深中通道主線貫通，計劃2024年6月具備通車條件。深中通道全長24公里，雙向八車道，設計速度100公里每小時，集「橋、島、隧、水下互通」為一體、是當前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程。通車後從深圳到中山，將從目前約兩個小時縮短至30分鐘以內。

東隧西橋全長24公里 同連接南沙

「央視新聞」報道，被視為粵港澳大灣區超級工程的深中通道，是連接深圳至中山的跨海通道，項目全長24公里，採用東隧西橋方案，其中橋樑長約17.2公里，海底隧道長約6.8公里。路線起於深圳機場，向西跨越珠江口，在中山馬鞍島登陸，並通過連接線實現在深圳、中山及廣州南沙新區兩岸三地登陸。

深中通道地處伶仃洋海域超強颱風區域，穿越11條斷裂構造帶，全線兼顧航空航運、行洪納潮等多種功能需求。深中通道建設指揮長陳偉樂表示，施工規模非常宏大，技術非常複雜，前期工作從2010年開始，做了8年的前期工作，2018年全線開工。形成了以「鋼殼—混凝土沉管智能澆築裝備及系統」等10大世界首創的裝備，實現了「超強颱風區超大跨懸索橋抗風禦災技術」等10項國際領先技術。

最難建設跨海工程 懸索橋可抗超強颱風

目前，深中通道主體工程實現全線貫通，全線正在安裝機電、消防、交通安全等設施設備，計劃明年6月具備通車條件。項目按雙向八車道高速公路標準建設，設計速度每小時100公里，設計使用年限100年。通車後，深圳和中山的行車時間將從目前的約兩個小時縮短至半小時以內，日通車量預計將達到10萬車次。

深中通道地處粵港澳大灣區核心區域，是國家重大工程、粵港澳大灣區核心樞紐工程。目前，珠江口東西兩岸日均交通量達30萬車次，跨江通道包括虎門大橋、 港珠澳大橋等，車流量基本接近飽和。未來，深中通道的建成通車將極大緩解珠江口兩岸交通現狀。同時，深中通道是連接廣東自貿區三大片區、溝通珠江口兩岸的重要交通紐帶，是粵東通往粵西乃至大西南的便捷通道。

相關字詞﹕珠江 交通 粵港澳大灣區 深中通道

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