辦首屆供應鏈博覽會 李強：共謀發展平台

「鏈博會」是由國務院主管的中國國際貿易促進委員會主辦，由11月28日至下月2日在京舉辦，主題是「鏈接世界、共創未來」。李強昨在會上發表主旨演講，表示中國將持續打造「市場化、法制化、國際化」的一流營商環境，保護各類企業的合法權益，對中外企業一視同仁，為投資興業提供更多的便利、更好的保障。

新華社報道，李強表示，中國國際供應鏈促進博覽會是全球第一個以供應鏈為主題的國家級展會；中國舉辦鏈博會，是為了創造一個促進各方加強溝通、深化合作、共謀發展的國際化平台。李強稱，當全球產業鏈供應鏈合作受到阻礙、停滯不前時，各國普遍受損；中國既是全球產業鏈供應鏈合作的參與者、受益者，也是堅定的維護者、建設者。

此外，印尼總統佐科、烏拉圭總統拉卡列、世貿組織總幹事伊維拉、聯合國貿發會議秘書長格林斯潘等發表視像致辭。開幕式前，李強到鏈博會展館巡堂並與相關企業負責人互動交流。

路透社稱，該博覽會是北京為增加外國對華投資而採取的最新舉措。目前對華外國投資已降至歷史低點。據研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的數據顯示，美國和歐洲宣布的對華創建投資額，從2018年1200億美元，降至去年的不足200億美元。