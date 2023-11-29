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為環保 英冀吸華電動車企設廠 中方：盼英提供非歧視營商環境

【明報專訊】英國商業貿易部國務大臣莊敦文（Dominic Johnson）表示，正努力吸引中國汽車製造商在英投資建廠，並稱這對實現英國環保目標至關重要。中國外交部表示，希望英方為在英投資的中國企業提供公平公正、非歧視的營商環境。

英商貿大臣：商業談判政治分歧可並存

綜合路透社、彭博社報道，當地時間11月27日，在漢普頓宮舉行的英國全球投資峰會上，莊敦文表示，商業談判和政治分歧可能可以同時並存。尤其是在中美關係緊張的局勢背景下，並不意味英國對中國投資「關上大門」。

「如果我們要實現淨零排放目標，中國的投資至關重要……歡迎中英兩國在彼此國家展開強有力的商業合作」，莊敦文說，中國擁有非常強大的電動汽車產業，相比起進口到英國，更希望中國汽車商在英國製造汽車。莊敦文希望，能吸引一間中國汽車製造商在英國投資建廠。

路透社報道指，英國近日正審查《國家安全和投資法案》（NSI）的適用情况，該法案過度阻止來自中國投資。對於該法案，莊敦文表示，他擔心該法案會給人一種「（製造）摩擦的印象」，但總體而言，其只被用來干預少數交易。

英國首相辛偉誠曾表示，在「某些領域」可以同中國合作的立場，同時在其他一些「特別敏感領域」保護英國的利益。莊敦文前日表示，存在政治分歧時仍可商業談判。

在北京，外交部發言人汪文斌昨表示，中英都是世界主要經濟體，雙方經貿和投資合作有利於共同發展，協助全球經濟成長與繁榮。中方願同英方在相互尊重、合作共贏的基礎上發揮各自優勢，拓展經貿、投資合作。

英政界憂構安全風險

根據英國政府的「淨零碳排」政策，英國要在2050年達到碳中和，包括在2035年禁止銷售新的汽油車、柴油車。由於中國在新能源汽車產業上具有領先優勢，預計未來將有更多中國電動車湧入當地。英國政界亦曾傳出了憂慮，認為大量電動車進入英國將構成安全風險。英國貿易大臣栢丹娜在較早前曾表示，不能把中國製電動車電池排除在外，還稱「如果完全停止或禁止中國產品，將無法實現淨零排放方面的目標」。

不但英國，歐盟在去年拍板，2035年將禁止在歐盟境內銷售燃油車，令中國電動車品牌迎來了搶佔英國和歐洲市場的時機。近年中國新能源汽車出口大增，其中最大市場就是歐洲。2021年，歐盟銷售的電動車中有11%是中國製造，到2022年已升至16%。2022年，中國出口英國的新能源汽車達到10.4萬輛，比2021年幾乎翻倍。

中歐峰會料商電動車補貼難題

不過歐盟亦正對中國電動汽車發起反補貼調查，歐盟委員會主席馮德萊恩與歐洲理事會主席米歇爾，下月將到訪中國，出席中歐領導人會晤。「美國之音」稱，屆時他們將處理包括電動車補貼在內的難題。

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相關字詞﹕馮德萊恩 比亞迪 新能源汽車 中英關係 電動車

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