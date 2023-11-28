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整治違規微短劇 廣電局下架兩萬部 2023首半年劇數超去年總和 日上2.7部

【明報專訊】近年異軍突起的「微短劇」以「低成本、高回報、周期短」在內地風行一時，但亦引發侵犯消費者合法權益爭議。一些急功近利的片商為獲取更多利益，製作反智、反倫理的影片，違背社會主流價值。廣電總局加強監管及整治微短劇亂象，目前已撤下2萬多部微短劇。

據「央視新聞」報道，根據國家廣電總局的定義，「微短劇」全稱為網絡微短劇，指「單集時長從幾十秒到15分鐘左右、有着相對明確的主題和主線、較為連續和完整的故事情節」的劇集。相較傳統劇集，微短劇有短小精悍、節奏明快、更新迅速等特點。觀眾能在一天的零碎時段裏，快速看完整部有十幾甚至幾十集的微短劇，贏得越來越多的用戶青睞。

公開數據顯示，內地2021年微短劇全年備案數量為398部，2022年接近2800部，比上年同期增長600%。2023年上半年內地各網絡平台共上線微短劇480多部，已經超越2022年全年的上線數量，即平均一天要上線2.7部。

央視：內容低俗 含錯誤價值

央視報道指，網絡微短劇在短時間內急劇增加，引發不少問題。侵犯消費者合法權益的現象頻頻出現，有些微短劇內容低俗，包含不良價值觀。

中國藝術研究院影視所副所長孫承健表示，網絡微短劇的創作者良莠不齊。一些有社會責任感的製作團隊和平台視微短劇為一種藝術，進行項目組織與創作開發。

相反，一些急功近利者把微短劇當作商業牟利工具，為獲得更大利潤，在制作上存在反智、反倫理化傾向，違背社會主流價值。

付費觀看 不斷增值投訴無門

在消費者投訴平台上，網民反映在應用程式上看微短劇，遇到虛假宣傳卻投訴無門。有用戶稱，在一個短片平台點擊影片鏈結，但是需跳轉到另一社交平台付款，增值後卻發現被騙，要求退款才發現根本沒有客戶服務的聯絡方式。另有網民表示，在某短片平台上看微短劇，廣告宣稱「9.9元解鎖本劇全集」，但看到一半就被要求再增值。

網絡微短劇優劣不一，國家廣播電視總局近日整頓亂象，下線了兩萬多部微短劇，部分短劇內容有低俗、同質化的問題。廣電總局下一步將加大管理力度、細化管理舉措，包括加快制定《網絡微短劇創作生產與內容審核細則》等。

相關字詞﹕微短劇 短劇 廣電總局 下架

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