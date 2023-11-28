政治局會議聚焦長江經濟帶 官媒未提三中全會日子

新華社報道，會議指出，長江經濟帶發展戰略是以習近平為核心的黨中央作出的重大戰略決策。戰略實施以來，思想認識、生態環境、發展方式、區域融合、改革開放等方面發生重大變化，發展質量穩步提升，發展態勢日趨向好。

會議強調，推動長江經濟帶高質量發展，根本上依賴於長江流域高質量的生態環境。要堅持中央統籌、省負總責、市縣抓落實的工作機制，加強統籌協調和督促檢查，加大政策支持力度，在重點領域推動一批重大改革。沿江省市各級黨委和政府要切實履行主體責任，強化工作落實，步步為營、紮實推進、久久為功，推動長江經濟帶高質量發展不斷取得新進展。

會議指出，《中國共產黨領導外事工作條例》對黨領導外事工作作出規定，把黨長期以來領導外事工作的思路理念、體制機制和成功實踐轉化為制度成果，對於確保黨中央對外大政方針和戰略部署得到有力貫徹執行具有重要意義。會議還強調，要進一步加強黨中央對外事工作的集中統一領導。

官媒報道指，會議還研究了其他事項，但沒有提到有關20屆三中全會召開的消息。中共5年一屆的黨大會期間，共召開7次中全會已逐漸形成慣例，其中的三中全會尤其得到重視，因為中央委員會全體會議將議定未來數年的經濟政策方針。

依據過去中全會的時程安排，除了二中全會是在全會「兩會」換屆前召開外，其他中全會大都在每年秋季的9至11月召開。