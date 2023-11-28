通知不准旁聽 家屬：又增無助感

馬航曾提252萬元「和解協議」

有家屬稱憂簽了字就沒人調查

據「澎湃新聞」報道，在2016年底，馬航曾向失聯乘客家屬提出和解方案：馬航賠償250萬元（人民幣，下同），條件是免除後續法律賠償責任，後來賠償金額改為252萬。超過40名乘客家屬領了賠償，與馬航簽署和解協議。

另據「鳳凰網」報道，馬航宣布對飛機上人員家屬賠償252萬元，並要求受難者家屬放棄對馬政府、馬航、馬軍方、波音公司追責。但有失聯乘客家屬拒絕領取這份賠償金。有家屬擔心，「一旦拿了錢，簽了字，馬方就沒人搜索和調查了」。

2016年，一些沒拿賠償款的家屬，到北京鐵路運輸法院起訴馬航等公司。2017年底，北京鐵路運輸法院就此案開過一次庭前會議，之後在北京市高院指定下，由北京市朝陽區法院管轄。

昨天，案件正式在朝陽區法院陸續開庭。但有失聯乘客家屬在社交媒體發文稱，此次開庭家屬曾報名旁聽，但最後被法院通知不允許旁聽。「讓我們十分遺憾，又增加了一些無助感。」