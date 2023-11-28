明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

失蹤近10年 馬航難屬寄望京法院 昨起陸續開庭 40入稟者主要訴求查真相索償

【明報專訊】馬航MH370失聯相關案件昨日上午在北京市朝陽區法院正式開庭，案件將持續至12月6日分別開庭審理，案由為「航空運輸損害責任糾紛」。在訴訟請求上，40多名乘客家屬的訴求不盡相同，但主要集中兩點，一是要求藉案件審理查明航班失聯的真相，二是賠償問題。

2014年3月8日，載有239人（其中154名中國乘客中，包括152內地人、1港人、1台人）的MH370航班從馬來西亞吉隆坡飛往北京的途中失聯。2015年1月29日，馬來西亞民航局宣布，馬航MH370航班失事，並推定機上239名乘客和機組人員全部遇難。

據「觀察者網」報道，一名乘客家屬的代理律師張起淮稱，案件被告共有5個，分別是馬來西亞航空公司（老馬航）、馬來西亞國際航空有限公司（新馬航）、美國波音公司、飛機發動機製造商英國羅羅公司和德國安聯保險集團。

5被告涵馬航波音 索賠最高8000萬

馬航的法律訴訟至今還存在諸多難點。「現在舉證不能或者舉證不夠、舉證不全，是這案子審理過程中留下的巨大空洞。」張起淮稱，馬航MH370航班失聯在現代社會中實屬個例。由於飛機失聯的特殊性，導致當時的科技水平尚不能迅速解決失聯問題，因此對於這種訴訟的處理存在一定困難。

張起淮曾赴美國和馬來西亞法庭參與訴訟。在美國法院，訴訟主要圍繞飛機產品的質量問題，因未能確認責任的實體為哪一方，最終採取一切責任不予成立的裁定。在馬來西亞法院，訴訟着重探討責任和事故原因。然而，馬來西亞法院只對本國公民家屬作出裁決，中國家屬幾乎沒有獲得判決。

部分家屬表示，他們把希望更多寄託在中國法院，期望能夠在此次開庭得到賠償解決方案。張起淮稱，這次家屬的訴求核心依然是「找到人」，賠償款屬於次要。另外，對於部分相關部門未及時搜尋導致其心理承受的痛苦，要求相應賠償。

乘客家屬提起的民事賠償在1000萬至8000萬元（人民幣，下同）之間，賠償費用中很大部分是精神損害撫慰金，高的有三四千萬元。除了此次在北京朝陽法院提起訴訟的40多名乘客的家屬外，其他110餘名乘客的家屬均已和5名被告達成和解，簽署了和解協議，領取的款項在250萬至300萬元之間。

有家屬憂馬航無力賠 律師稱國家公司

有部分家屬擔憂，馬來西亞航空在中國國內可能沒有足夠的賠付能力。但張起淮稱，馬航是馬來西亞的國家航空公司，其資產被視為國家資產。因此，不存在賠付能力不足的情況，一旦做出判決，馬航有能力執行賠償行為，不必過度擔心。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕家屬 訴訟 客機 馬航

上 / 下一篇新聞