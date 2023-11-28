失蹤近10年 馬航難屬寄望京法院 昨起陸續開庭 40入稟者主要訴求查真相索償

2014年3月8日，載有239人（其中154名中國乘客中，包括152內地人、1港人、1台人）的MH370航班從馬來西亞吉隆坡飛往北京的途中失聯。2015年1月29日，馬來西亞民航局宣布，馬航MH370航班失事，並推定機上239名乘客和機組人員全部遇難。

據「觀察者網」報道，一名乘客家屬的代理律師張起淮稱，案件被告共有5個，分別是馬來西亞航空公司（老馬航）、馬來西亞國際航空有限公司（新馬航）、美國波音公司、飛機發動機製造商英國羅羅公司和德國安聯保險集團。

5被告涵馬航波音 索賠最高8000萬

馬航的法律訴訟至今還存在諸多難點。「現在舉證不能或者舉證不夠、舉證不全，是這案子審理過程中留下的巨大空洞。」張起淮稱，馬航MH370航班失聯在現代社會中實屬個例。由於飛機失聯的特殊性，導致當時的科技水平尚不能迅速解決失聯問題，因此對於這種訴訟的處理存在一定困難。

張起淮曾赴美國和馬來西亞法庭參與訴訟。在美國法院，訴訟主要圍繞飛機產品的質量問題，因未能確認責任的實體為哪一方，最終採取一切責任不予成立的裁定。在馬來西亞法院，訴訟着重探討責任和事故原因。然而，馬來西亞法院只對本國公民家屬作出裁決，中國家屬幾乎沒有獲得判決。

部分家屬表示，他們把希望更多寄託在中國法院，期望能夠在此次開庭得到賠償解決方案。張起淮稱，這次家屬的訴求核心依然是「找到人」，賠償款屬於次要。另外，對於部分相關部門未及時搜尋導致其心理承受的痛苦，要求相應賠償。

乘客家屬提起的民事賠償在1000萬至8000萬元（人民幣，下同）之間，賠償費用中很大部分是精神損害撫慰金，高的有三四千萬元。除了此次在北京朝陽法院提起訴訟的40多名乘客的家屬外，其他110餘名乘客的家屬均已和5名被告達成和解，簽署了和解協議，領取的款項在250萬至300萬元之間。

有家屬憂馬航無力賠 律師稱國家公司

有部分家屬擔憂，馬來西亞航空在中國國內可能沒有足夠的賠付能力。但張起淮稱，馬航是馬來西亞的國家航空公司，其資產被視為國家資產。因此，不存在賠付能力不足的情況，一旦做出判決，馬航有能力執行賠償行為，不必過度擔心。

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