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麗香鐵路通車 昆明4.5小時抵香格里拉

【明報專訊】歷時9年建設的滇藏鐵路麗江至香格里拉段（麗香鐵路）昨日正式投入營運，兩地間最快1小時18分鐘可達。昆明經大理及麗江達香格里拉，最快4個半小時。麗香鐵路途經玉龍雪山、虎跳峽等著名景區，沿線分佈藏族、彝族、白族等少數民族聚集地，被內媒稱為「美麗雲嶺天路」。麗香段是國家中長期鐵路網規劃中滇藏鐵路的重要部分，雲南迪慶藏族自治州自此邁入動車時代。

途經玉龍雪山等知名景區

中新社報道，麗香鐵路全長139公里，起始於雲南省麗江市玉龍納西族自治縣麗江站，終點為迪慶藏族自治州香格里拉市香格里拉站，設計時速140公里，為國家一級單線電氣化鐵路。全線共設13個車站，除麗江站為既有車站外，其餘均為新建車站。該鐵路地處雲貴高原與青藏高原過渡地帶，連接麗江古城、拉市海、玉龍雪山、虎跳峽、哈巴雪山、香格里拉等眾多知名景區，被譽為「美麗雲嶺天路」。

麗香鐵路投入營運初期，鐵路部門每日安排旅客列車8列，昆明、大理、麗江站至香格里拉站，最快分別4小時30分、3小時58分、1小時18分可達。

交通運輸部副部長徐成光昨在通車儀式上致辭稱，「動車一通，改變時空」。麗香鐵路改善了沿線民眾的出行條件，有利於帶動沿線旅遊資源開發和經濟社會發展，有利於各民族交往、交流、交融，意義深遠。

麗香鐵路海拔從麗江站的2400米攀升至香格里拉站的3274米，是典型高原鐵路，沿線地形地質條件複雜，增加建設難度。其中金沙江虎跳峽上，一橋飛跨，連接玉龍雪山隧道和哈巴雪山隧道。「14.7公里的隧道，攻克無數攔路虎，打了9年，現在動車通過只需幾分鐘。」中鐵隧道局麗香鐵路項目經理部常務副經理劉延輝說。

加速西部大開發在藏落地

根據官方「中長期鐵路網規劃」，下一步滇藏鐵路即將興建的環節是香格里拉到西藏邦達段，接入規劃建設的川藏鐵路。

香邦鐵路的建設，按照官方規劃，將於「十四五」期間開工。滇藏鐵路通車後，將加速「西部大開發戰略」在西藏落地成效，成為雲南省連接雪域高原的鋼鐵「大動脈」。

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