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民眾黨支持度超藍綠 柯：贏是奇蹟

【明報專訊】民眾黨總統參選人柯文哲昨天（26日）在台北出席「眾青開講」活動，與青年對談。談及現時選情，柯文哲稱「贏就是奇蹟」，面對連日負面輿論，包括黨內爆發退黨潮、藍營「棄保」操作等，他表示對選戰仍將盡力而為。據台灣民意基金會昨最新民調，民眾黨支持度躍升至第一位。

相較藍綠參選人侯友宜、賴清德周末連日滿檔的造勢行程，柯文哲則因「靜悄悄」被形容「家裏蹲」、沒錢辦造勢活動。他表示藍白破局後，「這兩天大家都沉澱一下，重新出發」。

談藍白破局教訓 柯：簽字須經幕僚

昨日活動現場有青年提問「在藍白合中學到什麼」，柯自嘲之前嘲笑鴻海創辦人郭台銘，不知道比賽規則就去跟人家比賽，後來換郭台銘嘲笑他「你也不知道比賽規則」。

柯文哲指出，這次「藍白合」他犯了幾個錯誤，包括「主帥不可以簽字，除非幕僚看過」，兩邊談判時，要相信眾人智慧超越個人，等幕僚看過再回覆，而不是自己看完就簽名，「因為你是代表團體，不是代表個人」。

談到兩岸政策，柯文哲強調，跟大陸溝通，要有一定抵抗力，要有嚇阻能力，才能溝通。

就現時選情，柯文哲說，「這次贏的話就是奇蹟……只是我們永遠都在創造奇蹟」，現場近500名支持者爆發掌聲。據台灣民意基金會昨發表的最新政黨支持傾向民調，民眾黨以25.3%的支持度位列第一，另外有24.8%支持國民黨，24.5%支持民進黨。 明報記者 劉曉宇

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