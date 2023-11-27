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公務員「國考」首破300萬人 平均每崗70爭1

【明報專訊】被稱為「國考」的內地國家公務員考試昨正式開考。本次國考報名人數首次突破300萬，本次國考計劃招錄3.71萬人，近260萬人報名過審，通過資格審查人數與錄用計劃數之比約為70比1。

最熱職位3572：1

對比往年，本次國考計劃招錄規模同比增加0.25萬人，擴招約6.7%，報名人數首次突破300萬人，報錄比也有所增長，報名階段熱度持續攀升。「央視新聞」報道，據相關機構統計，截至報名結束，競爭熱度較高的前十個崗位報錄比均超1700：1。最熱職位報錄比達到3572：1，該職位為國家統計局寧夏調查總隊「寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下」，在本次國考中僅招1人。該職位招考專業廣泛，包含九大類專業，學歷要求碩士及以上，對於政治面貌、基層工作年限、服務基層項目等均無限制。在本次國考報名中，該職位因高報錄比受關注。

學歷門檻升 招錄重點「充實基層」

此次國考，對高學歷人才需求提升。據《中國青年報》報道，2024國考招錄要求全部為大專及以上學歷，在整體招錄人數擴大的情况下，要求大專學歷為起點的崗位逐年減少，今年大專生可報考崗位有56個，比去年減少106個。

同時，要求碩士、博士高學歷人才的崗位數量和計劃人數大幅增加。例如，要求碩士及以上的崗位達2046個，比去年增加814個，招錄人數共計3756人，比去年增加1654人；要求博士的崗位為24個，較去年增14個，共計31人。

此外，2024年國考招錄重點在基層，近2.7萬個名額計劃補充到縣（區）級及以下直屬機構，進一步充實基層公務員隊伍。同時重點照顧應屆畢業生，設2.6萬個名額計劃招錄應屆高校畢業生，服務和促進高校畢業生就業。

相關字詞﹕考試 公務員 國考

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