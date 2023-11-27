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中日韓外長：盡早促成首腦峰會 未提時間表 王毅倡推「中日韓+X」合作

【明報專訊】第十次中日韓外長會議昨天（26日）下午在韓國釜山舉行，中共中央政治局委員兼外交部長王毅、日本外務大臣上川陽子、韓國外交部長朴振出席了會議。朴振會後表示，三方會上重申在各方方便時盡早舉行三國峰會的共識，今後三方將共同努力促成峰會。會後中日韓未舉行聯合記者會。朴振亦未提及三國首腦峰會具體時間表，共同社引述外交人士表示，事實上已放棄年內舉行首腦峰會。

新華社報道，王毅表示，中日韓合作已成為東亞地區機制化程度最高、覆蓋領域最廣、內涵最豐富的多邊合作架構，切實服務三國發展，造福地區人民。面對百年變局加速演進、世界經濟復蘇緩慢，中日韓應以更進取姿態，為促進地區和全球發展發揮積極作用。中方將繼續本着與鄰為善、以鄰為伴方針，同韓方和日方共同努力，推動三國合作重回正軌，保持健康穩定可持續發展，為地區和世界和平繁榮做出新貢獻。

王毅促重啟中日韓自貿協定談判

王毅指出，在重整行裝再出發之際，有必要重溫中日韓合作歷程和成果，堅守初心、錨定方向，堅持將《中日韓合作未來十年展望》等領導人共識落到實處。王毅強調，三國要堅持倡導互利共贏，盡快重啟中日韓自貿協定談判，保持區域經濟一體化勢頭，為邁向亞太自貿區這一共同目標做出貢獻。 要堅持帶動共同發展，同周邊等有需要的國家和地區打造更多「中日韓+X」合作項目，帶動區域內外共同和可持續發展。

官媒報道還稱，朴振、上川陽子積極評價中日韓合作取得的進展，認為三國是搬不走的鄰居，三國合作具有重要意義和巨大潛力。面對新形勢，三國應重溫合作初衷，加強溝通交流，促進各領域合作，為三國人民帶來更多可視成果。中日韓合作可以超越東北亞，以開放姿態積極推動「中日韓+X」合作，造福更多國家和地區。

綜合韓聯社、共同社報道，朴振未提及三國舉行首腦峰會的具體時間。因今年僅剩一個月，三方考慮於明年初舉行峰會並正做相關準備。上川陽子在會談後也向媒體表示，三方在會談中一致同意，將盡早在合適時期召開三國首腦會談。

韓日指朝核「最大威脅之一 」

中方籲冷靜克制重視朝方關切

在一個半小時的會談中，應對朝鮮發射軍事偵察衛星的措施也成為焦點。朴振強調，朝鮮發射所謂軍事偵察衛星和彈道導彈、研發核武器是對地區和平穩定的最大威脅之一。

在朝鮮問題上，日方表態與韓方基本一致。中方則堅持各當事國應保持冷靜克制，並重視朝方對安全的合理關切。三方重申，朝鮮半島和平穩定符合三國及世界的共同利益，將加強各級溝通，解決朝核問題。

三國也一致認為，面向未來展開務實合作對地區和世界的和平與繁榮至關重要。三方確認將在人員交流、科學技術、可持續發展、公共衛生、經濟合作與貿易、和平與安全保障6個領域進行合作。

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相關字詞﹕中方 王毅 外長會議 中日韓

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