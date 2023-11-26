賴：倚賴陸回頭路 台團結走自路

造勢活動上午9時開始，現場8時半民眾已陸續到達，大家接受安檢後入場，領取小旗幟、宣傳單張等。台南市立委王定宇、前立委呂孫綾與立法院長游錫堃等人接力暖場，賴清德10時在大批隨扈護送下到達，現場氣氛熱烈，支持者不斷擁前握手，喊「賴總統好」、「賴清德凍蒜」。

賴清德發言時盛讚副手蕭美琴「真優秀」，因為疼惜台灣土地、有使命感，她當年在美國畢業，作為高材生很容易找到好工作，卻選擇回台灣，從助理做起，承擔重責大任。他稱與蕭美琴搭檔，加上過去8年總統蔡英文建立起的經濟、國安等經驗豐富的穩健團隊，未來將一起守護台灣，帶領台灣穩健向前走，「We are the best！」（我們是最棒的！）賴稱他和蕭彼此的方向都是信賴台灣，繼續在民主道路上進步，「不走依賴中國的回頭路」，「靠山山會倒，凡事靠自己」，在蔡英文領導下，台灣屢獲國際社會肯定，世界已上架台灣。

賴清德指出，「藍白合大戲」已經落幕，也讓外界看清，國民黨和民眾黨試圖分配權力，不是為台灣好，人民更不放心將台灣交給這些人。

明報記者

（台選觀察）