藍白合破局 侯：真心換絕情 是柯離團隊

《聯合報》報道，侯友宜昨日參加國民黨立委參選人顏寬恒的競選總部成立大會時表示，自己心情很好，「今天日頭出來了，陰霾都走掉了……一切都結束了」。侯友宜說，台灣人就是客氣尊重，但不可以讓人「軟土深掘」，台灣人沒有怕拼，只有想着怎麽更和諧、進步，所以他「一直忍耐到現在」。

面對總統選舉「三腳督」局面，侯友宜重申「票投民進黨，青年上戰場」。侯強調賴清德就是台獨，他更大喊「我反台獨」，並直批柯文哲什麼都沒有，「做一個男子漢要敢說、敢做、敢當」，兩岸的和平就靠侯友宜。

朱立倫：藍白立委合作仍存在

另一方面，儘管藍白最終在總統選舉合作方面協商失敗，外界仍關注立委選戰是否有合作空間。國民黨主席朱立倫昨表示，區域立委互相合作仍存在、繼續，總統部分是競爭的，總統、副總統參選人不可相互站台，但「在地方立委、民意代表、縣市長之間可以相互持續合作」。

民眾黨和國民黨上周四在君悅酒店會談不歡而散，翌日各自登記總統參選人。國民黨智庫副執行長凌濤當日曾提到，在立委選舉部分，不管是藍白合原本示範區，例如民眾黨台中立委參選人蔡壁如，或新北一些選區要邀請國民黨參選人站台，還是保持善意。但不接受柯文哲為國民黨立委參選人站台。

（台選觀察）