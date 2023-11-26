台選三方逐鹿 問鼎還看中間選民 柯票游離 學者：催谷支持者歸隊關鍵

ETtoday新聞雲前天民調顯示，「賴蕭配」以34.8%支持度居首，緊隨其後是「侯康配」的32.5%，「柯盈配」則以21.2%支持度排第三。該民調指出，柯文哲支持度下滑，可能與他反覆無常造成藍白合破局，以及與吳欣盈的搭配內部有雜音造成。

45歲的吳欣盈，為台灣本土財團新光集團第三代成員、集團創辦人吳火獅的孫女。其擁有英、美留學經驗，回台後任職於新光集團，其後進軍政壇，去年遞補民眾黨不分區立委席位。吳欣盈日前表示，未來將在選戰中發揮國際觀和金融經驗。由於此前柯文哲陣營已傳出選舉經費不足的問題，她的加入被認為提供金援方面的互補。

台灣大學政治系教授王業立指出，「柯盈」兩人在專業上高度互補，但作為女性副總統候選人，其從政經歷與知名度都不如民進黨的蕭美琴。

綠要提高選民危機意識

賴清德副手蕭美琴，是1971年生於日本的混血兒，母親是美國人。1996年從紐約返台後，她陸續擔任民進黨國際事務部主任及立法委員，並深受台灣總統蔡英文信賴。2020年成為台灣首名女性駐美代表。其身分也被認為有助於吸引女性選民和年輕世代。

東海大學政治學系教授沈有忠指出，賴清德有民進黨8年執政包袱，加上藍白無法整合，可能讓支持者認為勝選機率高而不用投票，如何提高選民危機意識、催出基本盤是關鍵。

強調柯失信 藍營拚棄保

至於侯友宜的副手趙少康現年73歲，過去曾是國民黨的政治明星，1994年在台北市長選舉中輸給民進黨參選人陳水扁後，轉戰媒體，長年擔任政論節目主持人。由於趙少康外省出身、深受深藍族群歡迎，而侯友宜又常年被深藍批評「藍皮綠骨」，兩者恰好互補。

台媒引述國民黨人士透露，脫離「藍白合」泥淖後，接下來國民黨的策略是凝聚鞏固基本盤，保立委席次；另一方面，將會強化柯文哲的「失信」印象，論述其不適任總統，力拚棄保。

不過學者分析指出，影響本屆選戰關鍵在於投票率高低、中間選民支持意向。藍營目前寄希望於「拚棄保」，唯選擇深藍的趙少康作副手，開拓侯友宜弱勢的中間選民及年輕族群票源，不是特別容易。再加上柯文哲支持群體的特性，有高比例厭惡藍綠，要大幅轉移給侯友宜難度相當高，部分或許還會投給賴清德，因此，操作「棄保」難度很大。

明報記者

（台選觀察）