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「指鼠為鴨」5月 職校領導大換血

【明報專訊】江西工業職業技術學院學生6月初在食堂，懷疑吃出了老鼠頭的異物，校方當時回應稱是「鴨脖」，引發「鼠鴨之爭」，被指是「指鼠為鴨」。事件發生5個月後，涉事的學校領導班子已於近日「大換血」，校黨委書記姚小英、校長劉華等校領導已去職。

據「澎湃新聞」昨報道，更新後的江西工職院網站「現任領導」欄目顯示，江西工職院黨委書記由楊丹青擔任，校黨委委員、副校長為陳頭喜、曾峰均。而校長一職目前空缺。相較原來的校領導班子成員名單，除了姚小英、劉華以外，原任校黨委委員、副校長的支衛兵也不在現任校領導之列。

其中，姚小英曾任江西工職院副校長、校長等職，於2018年出任該校黨委書記；劉華曾任江西現代職業技術學院黨委副書記、副院長等職，於2019年任江西工職院黨委副書記、校長。

今年6月，「江西一高校飯菜中疑吃出老鼠頭」影片在網絡熱傳。涉事校方和南昌市高新區市場監管局均稱，「異物」為鴨脖。但相關通報未消除公眾的質疑。江西省官方隨後成立多部門聯合調查組，調查事件。6月17日對外通報調查結果，判定食堂餐食中的異物為老鼠類嚙齒動物的頭部。調查組還稱，南昌高新區市監局昌東分局、江西工業職院未認真調查取證，江西工職院對事件負主體責任，市場監督管理部門負監管責任。

相關字詞﹕校園食物安全 鼠頭鴨脖

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