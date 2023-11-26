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華IAEA促日本 接受嚴格國際監督排海

【明報專訊】中國常駐國際原子能機構代表李松大使前天（24日）在國際原子能機構（IAEA）11月理事會發言，重申中方堅決反對日本福島核污水排海，敦促日方全面配合接受嚴格國際監督。　

新華社昨報道，李松表示，日方不顧國際社會普遍質疑和有關國家強烈反對，強行啟動並不斷推進福島核污染水排海。福島核污水排海絕不是日本一家的私事，是重大核安全問題，事關全人類健康、全球海洋環境、國際公共利益。中方堅決反對日方排海行徑，敦促日方停止排海。日本應該嚴肅對待國內外合理關切，本着負責任和建設性態度妥善處理福島核污水問題。　

要求IAEA加強成員國溝通

李松指出，人為向海洋排放核事故污水前所未有，大量放射性核素排入大海產生的累積海洋效應存在極大不確定性。隨着愈來愈多福島核污水排入大海，國際社會不能假定日方淨化裝置長期有效、可靠，也不能假定日方排海管理30年不失誤、不犯錯。針對日方一意孤行推進排海的行徑，中方始終堅決主張和積極推動全面加強對日國際監督，不斷完善對福島核污水排海的長期國際監測安排。李松又表示，中方要求國際原子能機構秘書處秉持客觀、公正、科學態度，加強與成員國的溝通，不斷加強對日國際監測安排。機構成員國、理事會應在對日國際監測安排完善過程中發揮作用，並對日方排海問題和國際監測安排定期審議。

李松強調，日本如果真的在福島核污水處置問題上負起責任，對處置的安全有信心，就應更加開放、更加透明、更加合作，與利益攸關國家充分、有意義的協商，高度重視各方關切和意見，積極支持機構不斷完善和加強國際監測安排。

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