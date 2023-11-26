停擺4年 中日韓外長會今舉行 王毅晤上川陽子 促台灣問題恪守一中

將討論應對朝鮮導彈威脅

綜合韓國《中央新聞》、《每日新聞》報道，中日韓首腦會議自2008年舉行，三國都曾擔任過主席國，於2019年12月在中國成都舉行，中斷近4年。三國外長會議將於今天正式午餐後，於下午舉行。當初計劃在會議結束後舉行共同記者會，但由於王毅在韓時間被縮短，所以記者會取消。在會議前，將舉行韓日、中韓外長雙邊會談。中韓外長會談有望成為討論包括未能在亞太經合組織（APEC）舉行的中韓首腦會談在內的兩國關係發展方向的機會。

此次會議將討論地區及國際形勢和未來合作方案。韓方認為，為了阻止目前公然違反聯合國安理會對朝制裁決議的朝鮮，中國的作用非常重要。韓國政府可能會和日本一起要求中國在朝鮮核武器和導彈威脅方面發揮建設性作用。另據韓聯社報道，本次會議是三方籌備三國領導人會議的最後一個環節，會上能否細化峰會日程安排引人關注。

日本共同社也稱，日韓外長會談預計將再確認攜手應對朝鮮發射軍事偵察衛星的方針。上川還將就慰安婦問題表明不接受勒令日政府支付賠償的韓國首爾高等法院判決的立場。

另據中國外交部網站消息，昨日，王毅在韓國釜山出席中日韓外長會期間會見日本外相上川陽子。這是兩人首次會談。

上川：願對話尋解決核廢水問題

王毅說，習近平主席同岸田文雄首相在三藩市舉行會晤，雙方重申恪守中日四個政治文件的各項原則，重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，為兩國關係提供了重要政治引領。「我們要落實好領導人共識，推動中日關係沿着健康正確軌道向前發展。」

王毅強調，日方應在台灣問題上信守承諾，切實恪守一個中國原則，不得干涉中國內政。福島核污水排海事關海洋安全和民眾健康，中方反對日方的不負責任作法。

上川陽子表示，日方願同中方緊密協調，加強對話溝通，不斷積累積極因素，推動日中關係沿着兩國領導人指明的方向向前發展。日方在台灣問題上的立場沒有變化，願本着建設性態度，通過對話尋找解決核廢水排海問題的適當途徑。

日本《產經新聞》報道，上川還要求盡快釋放在中國被拘留的日本人，並立即拆除中國在釣魚島周邊日本專屬經濟水域（EEZ）設置的浮標。

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