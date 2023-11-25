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學者：藍白協商火藥味濃 在野陣營被減分

【明報專訊】在「藍白郭」談判期間，各方火藥味濃。台灣大學政治學系教授王業立認為，這對在野陣營的支持者來說造成減分效果。「（藍、白）辜負了很多各自支持者的一個期待。」他認為，這個表現很難讓中間選民投給他們任何一個人。

台灣東海大學政治系教授張峻豪對本報表示，從一開始「藍白合」可能性就很低，近期整個過程來看，藍白的仇恨值已經拉到很高，相信這種「仇恨」成為選戰的主軸，各自陣營的支持者將更凝聚自己陣營。「國民黨趙少康的加入，也代表着戰鬥藍的起跑，會作更多『戰鬥藍』的展示，加強藍白或藍綠的對立。」

「顯示柯誠信問題」衝擊較大

張峻豪稱，相信在本次「藍白不合」的過程中，柯文哲的衝擊比較大一些，因為在過去一個月協商中，柯文哲顯示出的誠信問題、領導風格備受質疑，很可能創造了自己的「被討厭度」，在非藍非綠選民這一塊，「可能不太有這個行情，往上明顯增加了」。

東海大學政治系教授沈有忠則表示，侯友宜在請出韓國瑜擔任不分區立委第一名、趙少康擔任副手以後，有助於保住基本盤、降低在總統大選遭棄保的可能性，並且守住一定立法院席次。

雖然藍白在總統選舉的層面無法合作，但立委層面的藍白合仍有很大機會延續。銘傳大學廣電系副教授杜聖聰對《天下》雜誌分析指出，藍白兩陣營對拉攏對方選民抱有希望，假使明年無法實現政黨輪替，兩個在野黨仍須合作監督政府，能否共同掌握立法院過半席次，更具有極高戰略意義。

明報記者

（台灣大選）

相關字詞﹕侯友宜 台灣大選 藍白合 柯文哲

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