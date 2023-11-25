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中國

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燃氣管變形不敢燒 村民赴縣城租房過冬

【明報專訊】近日涿州的氣温已跌到近零下攝氏度，隨便走進當地幾户村民家中，室內也是零下。村莊裏，碰見的幾乎都是長者，他們裹着厚厚的冬襖，說起了自家過冬的情况。

村內多剩長者 門上掛被擋風

「家裏平時冬天都是燒的燃氣，現在埋在地下的燃氣管道都變形了，也都不敢用。再冷一點就只能去縣裏租房子住。」地板上突起的地磚，印證了該名長者的說法。在其家中，家俬被水泡爛，門框被擠變形發黴，連大門都無法合攏，只得在門上掛個厚被子，勉強擋風。長者卧室就在裏面：「住的牀也是被水泡過的，沒捨得丟，買了個電褥子放牀上，晚上睡着也暖和點。」

在數户村民家中，看到最多的便是翹起的地板，脫落的瓷磚，歪斜的門框，破碎的玻璃。有長者說起自家房屋不安全情况，顯得提心吊膽：「有天吃飯的時候聽着房頂響了幾聲，趕緊抱着孫子往外跑，怕房子塌了砸在裏面。」他們一家也打算去縣城裏租房子，「家裏燒不了暖氣，孫子上學也不方便，還是搬走過個冬再回來。」

麥收遇洪災 農民收入大減

洪災時恰逢麥收結束，存在倉內的小麥受損嚴重。按國家糧食和物資儲備局最新公布的小麥收購價格，一斤小麥約為1.47元（人民幣，下同）。有村民表示，他家囤積的兩年小麥收成，約6000公斤，因為被水泡過，最終成交價只在0.3元一公斤，兩年收成只賣了不到2000元。

修房料需10萬 救助金不足萬元

有村民給記者算了8月至今的救助款，從8月22日開始，陸續有保險公司的幾筆款項，還有受災學生救助金，一個孩子1000元。截至採訪當日，該名村民一家四口一共領取救助金9780元。「也就夠家裏換換傢俬電器，補貼一下日常開銷。」

「修房的錢這些肯定是不夠的。」一位村民告訴記者，「我找瓦匠算了，現在都得把這地板磚砸開，把墊層打開，下水重做，地暖都得重新弄，離了10萬都辦不了。」但是，「村裏誰家能一下拿出那麼多錢蓋房子，今年冬天是別想了，來年再慢慢蓋吧」。

《人民日報》11月20日在題為「確保廣大人民群眾安居樂業溫暖過冬」的災區重建報道中，描述了涿州市刁窩鎮（國家主席習近平11月10日曾視察該鎮）一片欣欣向榮境况。據報道，在刁窩鎮刁窩四村，由村集體聯繫施工單位並墊付費用，為8戶困難民眾援建住房……「『感覺很溫暖』、『心裏很踏實』，一路走來，記者時常聽到受災群眾這樣的話語。」

（中國故事）

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