涿州重建未有期 災損鑑定惹質疑 報告5頁紙 未提地磚翹邊 承重牆承重柱明顯裂縫

在河北省保定市涿州市豆莊鎮高村，洪災使得村莊326户村民全部有不同程度的受災。一下車，迎面而來仍是一片泥濘與斷壁殘垣。路邊房屋被水浸過的印記清晰可見，村裏只修建了一條水泥馬路，記者到訪前幾天剛下過雨，路上還是泥坑遍地。村內倒塌的房屋仍未加蓋，只由紅磚壘了半人高的牆，連水泥都不曾澆灌。和3個月前比起來，除了那股動物屍體、垃圾腐臭刺鼻的氣味，以及倒塌房屋建築廢料已被清理，目前情景和剛受災後村內的情况相差無幾。

有村民懷疑報告 踏上維權路

洪水退去多時，高村村民表示，除了收到不足一萬元（人民幣，下同）的救濟金，只拿到第三方公司出具的房屋安全鑑定報告。也正是這份報告，使得不少村民懷疑報告的真實性，開始了漫長的維權路。有村民向記者出示這份由「河北亦科檢測技術服務有限公司」出具的《房屋安全鑑定報告》，報告把封皮和聲明算在一起只有薄薄5頁紙。其中「房屋安全鑑定信息表」上的現場勘察情况，受到了村民們的質疑。

其中一份鑑定表上，地基一欄勾選着「無下沉」，結構體系顯示「無缺陷」，承重牆體也只有「水漬」、「抹灰縫開裂」，樑柱檁的損壞程度也顯示「完好」。但據記者現場觀察，在該村民屋外，距離牆腳30厘米左右的地面均已開裂，且凹凸不平，整體比旁邊地面略有凹陷。且外牆與主體房屋有脫離縫隙，村民稱是沉降所致。房屋外部磚面也出現坍塌凹陷，內部地磚有翹邊現象，承重牆及承重柱出現明顯裂縫。但這些並未從報告內被顯示出來，引來村民不解。

鑑定人員無帶測量設備

有自認非專業人士

村民稱，當時房屋鑑定人員前來鑑定時，除了手機，未看到攜帶任何輔助設備進行測量鑑定。反映在鑑定報告上的，僅有幾張房屋局部照片，並沒有提供實地測量數據。有村民說，與鑑定人員交談後得知，他們並非專業人士，其中還有經過緊急培訓上崗的醫學生。經過一輪鑑定後，高村有64户居民在「安全鑑定結論及建議」中被判定為「B級」，即結構基本滿足安全使用要求，個別非承重結構構件處於危險狀態，但不影響主體結構安全。

根據村民收到的房屋補償標準，B級房屋為每平方米59元，C級房屋為每平方米140元，D級或倒塌房屋賠償標準基本在每平方米900元左右。若按照百平米計算，B級與C級的房屋之間也有8100元的差距。若要按一份並沒有詳細數據結論支持的鑑定報告作為定損標準，許多村民表示不能接受。

自費鑑定頻受阻 有遭勸返

水剛退的時候，村裏就曾來過一個房屋安全鑑定公司，當時也有不少村民自費找來鑑定公司，幫自家房屋做整體鑑定。有村民透露，當時的鑑定公司指出，其房屋樑柱已有裂痕，對房屋整體安全都有一定影響，但現在的鑑定報告和當時的結論差距很大，他們對結論持懷疑態度。而當村民們打算繼續找第三方鑑定公司再來鑑定時卻頻頻受阻，有些鑑定公司表示不接災後房屋鑑定的單，省外鑑定公司來後在村外即被勸返。

專家：需專業設備測沉降

本報記者就此也詢問了華北地區某高校土木工程系教授，教授表示單憑照片並不能確定房屋實際受損情况，需要輔助專業設備對沉降進行測量。但若僅從照片看，房屋外立面裂縫可能由地基不均勻沉降導致。具體情况還需要數據支撐。

河北省水利廳8月21日發布的《河北省2023年蓄滯洪區運用補償工作方案》中有關住房補償部分規定，「居民住房只補償主體部分的水毀損失，按損失價值的70%予以補償，其他搭建的附屬建築物不予補償。災後享受國家統一建房補助政策的區內居民，其房屋不予重複補償」。其中並未要求出具房屋鑑定報告。另在公開平台搜索「河北亦科檢測技術服務有限公司」，顯示該公司工商信息核准日期為今年9月7日，許可項目為「建設工程質量檢測；雷電防護裝置檢測；測繪服務」。

「我們的訴求也很簡單，只要鑑定結果公平公正，賠償一視同仁就可以。」村民異口同聲表示。

明報記者

（中國故事）