明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

涿州重建未有期 災損鑑定惹質疑 報告5頁紙 未提地磚翹邊 承重牆承重柱明顯裂縫

【明報專訊】立冬過去已有半月，北方天氣愈來愈寒，經受今年7、8月華北暴雨洪災的災民過冬備受關注。本報記者近日前往此前災情嚴重的河北涿州採訪，發現部分重災村莊重建未有期，村民能否享有一個「暖冬」，他們對災損鑑定的質疑以及可能引發的維權潮，在在考驗地方政府。

在河北省保定市涿州市豆莊鎮高村，洪災使得村莊326户村民全部有不同程度的受災。一下車，迎面而來仍是一片泥濘與斷壁殘垣。路邊房屋被水浸過的印記清晰可見，村裏只修建了一條水泥馬路，記者到訪前幾天剛下過雨，路上還是泥坑遍地。村內倒塌的房屋仍未加蓋，只由紅磚壘了半人高的牆，連水泥都不曾澆灌。和3個月前比起來，除了那股動物屍體、垃圾腐臭刺鼻的氣味，以及倒塌房屋建築廢料已被清理，目前情景和剛受災後村內的情况相差無幾。

有村民懷疑報告 踏上維權路

洪水退去多時，高村村民表示，除了收到不足一萬元（人民幣，下同）的救濟金，只拿到第三方公司出具的房屋安全鑑定報告。也正是這份報告，使得不少村民懷疑報告的真實性，開始了漫長的維權路。有村民向記者出示這份由「河北亦科檢測技術服務有限公司」出具的《房屋安全鑑定報告》，報告把封皮和聲明算在一起只有薄薄5頁紙。其中「房屋安全鑑定信息表」上的現場勘察情况，受到了村民們的質疑。

其中一份鑑定表上，地基一欄勾選着「無下沉」，結構體系顯示「無缺陷」，承重牆體也只有「水漬」、「抹灰縫開裂」，樑柱檁的損壞程度也顯示「完好」。但據記者現場觀察，在該村民屋外，距離牆腳30厘米左右的地面均已開裂，且凹凸不平，整體比旁邊地面略有凹陷。且外牆與主體房屋有脫離縫隙，村民稱是沉降所致。房屋外部磚面也出現坍塌凹陷，內部地磚有翹邊現象，承重牆及承重柱出現明顯裂縫。但這些並未從報告內被顯示出來，引來村民不解。

鑑定人員無帶測量設備

有自認非專業人士

村民稱，當時房屋鑑定人員前來鑑定時，除了手機，未看到攜帶任何輔助設備進行測量鑑定。反映在鑑定報告上的，僅有幾張房屋局部照片，並沒有提供實地測量數據。有村民說，與鑑定人員交談後得知，他們並非專業人士，其中還有經過緊急培訓上崗的醫學生。經過一輪鑑定後，高村有64户居民在「安全鑑定結論及建議」中被判定為「B級」，即結構基本滿足安全使用要求，個別非承重結構構件處於危險狀態，但不影響主體結構安全。

根據村民收到的房屋補償標準，B級房屋為每平方米59元，C級房屋為每平方米140元，D級或倒塌房屋賠償標準基本在每平方米900元左右。若按照百平米計算，B級與C級的房屋之間也有8100元的差距。若要按一份並沒有詳細數據結論支持的鑑定報告作為定損標準，許多村民表示不能接受。

自費鑑定頻受阻 有遭勸返

水剛退的時候，村裏就曾來過一個房屋安全鑑定公司，當時也有不少村民自費找來鑑定公司，幫自家房屋做整體鑑定。有村民透露，當時的鑑定公司指出，其房屋樑柱已有裂痕，對房屋整體安全都有一定影響，但現在的鑑定報告和當時的結論差距很大，他們對結論持懷疑態度。而當村民們打算繼續找第三方鑑定公司再來鑑定時卻頻頻受阻，有些鑑定公司表示不接災後房屋鑑定的單，省外鑑定公司來後在村外即被勸返。

專家：需專業設備測沉降

本報記者就此也詢問了華北地區某高校土木工程系教授，教授表示單憑照片並不能確定房屋實際受損情况，需要輔助專業設備對沉降進行測量。但若僅從照片看，房屋外立面裂縫可能由地基不均勻沉降導致。具體情况還需要數據支撐。

河北省水利廳8月21日發布的《河北省2023年蓄滯洪區運用補償工作方案》中有關住房補償部分規定，「居民住房只補償主體部分的水毀損失，按損失價值的70%予以補償，其他搭建的附屬建築物不予補償。災後享受國家統一建房補助政策的區內居民，其房屋不予重複補償」。其中並未要求出具房屋鑑定報告。另在公開平台搜索「河北亦科檢測技術服務有限公司」，顯示該公司工商信息核准日期為今年9月7日，許可項目為「建設工程質量檢測；雷電防護裝置檢測；測繪服務」。

「我們的訴求也很簡單，只要鑑定結果公平公正，賠償一視同仁就可以。」村民異口同聲表示。

明報記者

（中國故事）

上 / 下一篇新聞