緬北送中電騙犯收拘留通知 罪名偷渡詐騙開賭

趙女士稱，同鄉谷先生於11月11日收到了來自安徽警方的電話和通知書，得知失蹤兒子的消息。

除了他們兩家以外，新鄉市其他（歸國電騙人員）親友，「（收到的）還有偷渡罪加詐騙罪，以及開設賭場罪的警方通知書。」

村民赴緬北 勸返不果 家前遭立牌「電詐之家」

在四川瀘州敘永龍鳳鎮，一戶村民家附近出現一塊「前方緬北電詐人員羅××之家」的牌子，事件近日引發關注和熱議。網民認為此舉有株連家人之嫌。「上游新聞」報道，當地官方人士表示，羅姓村民為登記在冊吸毒人員，且羅已進入緬北，官方勸其折返卻毫無效果，擔心羅的行為影響他人，因此「有村民自發立起這塊牌子」，警示他人。事件引發爭議後，官方表示此舉不妥，並將牌子撤下。

目前仍有不少中國公民滯留緬北。鑑於緬北戰事仍在進行，果敢一帶戰事日漸激烈，福建龍巖早前要求滯留緬北的中國公民盡快返國，安徽蕪湖、江西新余近日也發布通告，要求滯留緬北、「金三角」等地的國民盡快回國。