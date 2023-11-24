流感爆發 周報205處疫情 兒童呼吸病例增 世衛求取臨牀信息

國家流感中心2023年第46周（11月13日至19日）流感監測周報顯示，本周內地各地報告205處聚集疫情（官方稱「流感樣病例暴發疫情」），經實驗室檢測，其中150處是A（H3N2）亞型。對比近期周報，聚集疫情在第40周（10月2日至8日）為零處，之後不斷攀升（見表），南方比北方為多。

10月始疫情增 南方嚴重

數據還顯示，流感監測網絡實驗室在第46周檢測流感樣病例監測標本11,140份。南方省份檢測到1,830份流感病毒陽性標本，高於北方省份的1,612份。上周南方、北方省份分別檢測到1,484份、951份流感病毒陽性標本，顯示在第46周均有明顯增長。

據聯合國網站消息，WHO表示目前尚不清楚中國未確診的兒童肺炎聚集病例，是否與衛健委之前報告的呼吸道感染病例總體增加有關，還是單獨發生的事件，要求中方提供更多流行病學和臨牀信息，以及這些兒童聚集病例的實驗室診斷結果。

「澎湃新聞」報道，北京的航空總醫院表示，該院兒科就診量持續居高不下，日間門診量維持在550到650人次，較往年同期上升30%到50%。在瀋陽，北部戰區總醫院兒科門急診每日接診量已達到900餘人次。武漢市金銀潭醫院兒童感染科主任文丹寧表示，從整體趨勢上來看，現階段肺炎支原體感染數量有所減少，流感逐漸流行。

衛健委：已令各級聯合應對

針對近期各地醫院兒科爆滿，新華社昨專訪國家衛健委有關負責人表示，當局已指導各地加強統籌調度，落實分級診療制度。該負責人稱，國家衛健委已經要求各地發揮醫療聯合體作用，加強對基層醫療衛生機構的技術指導，提高一般感染的診療能力和重症識別轉診效率。

與此同時，國家衛健委已指導各地對外公布本地區可以提供兒科診療服務的醫療機構資訊，方便市民就近就醫。